طرح های واکسیناسیون کشوری ایمن و موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر دكتر فيروزه كربلايي بعدازظهر شنبه در جمع كاركنان ردههاي مختلف محيطي مراكز بهداشتي درماني همدان اظهار داشت: پيامدهاي نامطلوبي به علت عوارض واكسن ايجاد ميشود که ممكن است مردم از واكسيناسيون اطفال خودداري كنند و همچنين با این روندممکن است اطمينان نسبت به تلقيح واكسن از بين برود.
مسئول واحد مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان اينكه هدف از ایمنسازی حفاظت فرد و جامعه در برابر بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن است، گفت: هر پيامد نامطلوب به دنبال ايمنسازي، عارضهای است که پس از ايمنسازي به وجود آمده و عقيده فرد، خانواده و کارکنان بهداشتی بر آن است كه علت آن ايمنسازي است.
وی ادامه داد: هرگاه اين اتفاق بيفتد امتناع از واکسیناسون و عدم دریافت واكسن بعدي، عدم مصونیت و به دنبال آن بیماری و مرگ در جامعه ايجاد ميشود.
کربلایی با بیان اینکه مراقبت از عوارض نامطلوب پس از ايمنسازی به مفهوم پایش سلامت ايمنسازی است، ابراز داشت: اين امر باعث افزایش اعتبار ايمنسازی ميشود.
مسئول واحد مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت شهرستان همدان عنوان کرد: با اجرای صحيح برنامه و ثبت و گزارش دقيق عوارض واكسنها ميتوان مدیریت جلوگیری از اقدامات نامناسب را داشت كه به کاهش تشنج در جامعه منجر ميشود.
وي اظهار داشت: واکسنهایی که در برنامه کشوری استفاده میشوند بسیار مؤثر و ایمن هستند اما هیچ واکسنی 100در صد ایمن نیست و بروز عوارض بستگي به ماهیت واکسن و مراحل ایمنسازی دارد.
کربلایي گفت: عوارض ناشي از واكسن پنج علت دارد كه شامل واكنش واكسن، خطا در برنامه ايمنسازي، همزماني، واكنش تزريقات و ناشناخته است.
وي در پایان سخنانش در ارتباط با عوارض همه واكسنها و نحوه برخورد و گزارشدهي آن سخنانی ارائه کرد.
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