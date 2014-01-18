تزريق نقدينگي 175 ميليارد توماني به بخش دارو/ بدهي 21 ميلياردي ارشاد به بيمه بابت حق بيمه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سيد تقي نوربخش، ظهر شنبه در حاشيه سفر خود به استان يزد و بازديد از واحدهاي بيمه اي و درماني اين استان، در نشستي خبري اظهار داشت: مهمترين اقدامي كه در دولت تدبير و اميد در سازمان تامين اجتماعي انجام شد، تزريق نقدينگي در بخش دارو به مبلغ 175 ميليارد تومان بود.

وي بيان كرد: با تزريق اين ميزان نقدينگي، بدهي سازمان تامين اجتماعي به تمامي داروخانه‌ هاي كشور پرداخت شد و اكنون سازمان تامين اجتماعي به هيچ داروخانه اي بدهي ندارد.

نوربخش همچنين از كاهش قيمت 175 قلم دارو خبر داد و افزود: افزايش 70 درصدي را به 10 درصد رسانديم كه اين داروها به طور عمده مربوط به بيماري هاي تالاسمي و سرطانهاست.

نوربخش در بخش ديگري از سخنان خود از اجراي نظام جامع ارجاع مستمري بگيران از ابتداي سال 93 خبر داد و يادآور شد: در بخش درمان، 20 درصد حق بيمه مستمري بگيران را بر عهده گرفته ايم.

تامين اجتماعي بايد بالغ بر 30 ميليارد تومان در سال جاري درآمد داشته باشد

وي همچنين با اشاره به بودجه سال جاري سازمان تامين اجتماعي كشور عنوان كرد: سازمان تامين اجتماعي بايد 30 ميليارد و 800 ميليون تومان دريافتي داشته باشد كه اين رقم يك چهارم درآمد كشور است.

رئيس سازمان تامين اجتماعي كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به چالش ها و مشكلات سازمان تامين اجتماعي بيان كرد: قانون تامين اجتماعي نيازمند بازنگري است زيرا از زمان تصويب اين قانون در سال 54 با چالش هايي روبرو بوده ايم و اكنون نيز با گذشت بيش از 38 سال، پارامترهايي بايد در قانون لحاظ شود تا مشكلات بيش از اين افزايش نيابد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به طرح هاي اجرا شده در بيمه تامين اجتماعي اظهار داشت: تحويل ليست و پرداخت حق بيمه به صورت اينترنتي همچنين تقسيط 48 ماهه جرائم بيمه از طرح هايي است كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت و با اجراي اين طرح ها، تنها در استان يزد شاهد افزايش 73 درصدي حق بيمه هستيم.

نوربخش همچنين با اشاره به امکانات بیمه تامین اجتماعی در استان یزد اظهار کرد: پنج شعبه بیمه ‌ای و مرکز درمانی 250 تختخوابی شهدای کارگر شش مرکز سرپایی در یزد به بیمه‌ شدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه می‌ دهند.

مركز درمان سرطان در يزد راه اندازي مي شود

نوربخش همچنین از راه‌ اندازی مرکز درمان سرطان در یزد خبر داد و یادآور شد: این مرکز قرار است در مرکز استان و در مقابل پارک کوهستان در جاده تفت راه‌ اندازی شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یزد در جنوب کشور و مرکز کشور به عنوان یک قطب درمانی شناخته می‌ شود، تلاش می‌ کنیم 150 تخت درمانی دیگر توسط بیمه تامین اجتماعی ظرف 36 تا 48 ماه آینده به بهره ‌برداری برسد.

رئيس سازمان بيمه تامين اجتماعي همچنين ادامه داد: در يزد با توجه به ظرفيت‌هاي بخش درمان، سرمايه گذاري هاي بسيار خوبي توسط تامين اجتماعي انجام شده و اميدواريم بتوانيم در مسير رفاه مردم گام برداريم و هزينه هاي خانمانسوز سرطان را كاهش داده و بيماران سرطاني را نيز تحت پوشش قرار دهيم.

مشكل بيمه خبرنگاران رفع مي شود/ بدهي 21 ميلياردي ارشاد به تامين اجتماعي

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بيمه خبرنگاران اظهار داشت: در مورد بيمه خبرنگاران وقفه اي ايجاد نشده و سه شعبه اقماري در تهران ايجاد شده تا خبرنگاران در آن شعب امور بيمه اي خود را پيگيري كنند.

نوربخش از بدهي 21 ميليارد توماني وزارت ارشاد به سازمان تامين اجتماعي خبر داد و بيان كرد: به دليل اين بدهي، يك وقفه يك هفته اي در كار بيمه خبرنگاران انجام شد و با نامه نگاري هاي انجام شده، تا پايان سال اين موضوع حل مي شود.

وي همچنين از راه اندازي مركز دندانپزشكي توسط سازمان تامين اجتماعي در استان يزد خبر داد و خاطرنشان كرد: احداث و راه اندازي اين مركز دو تا سه سال به طول خواهد انجاميد.