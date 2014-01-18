وحدت مسلمانان دوران طلایی اسلام را تداوم می بخشد

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته وحدت با بیان اینکه دین اسلام امروز طلایی ترین دوران خود را می گذراند، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جبهه حق همیشه در اوج عزت و افتخار بوده و دوران طلایی خود را سپری می کند و روزبه روز نیز بر این قوت و اقتدار و عظمت افزوده می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه زمانی عنوان می شد که دین نمی تواند جامعه را هدایت کند و مانع رشد بشریت است، افزود: امروز شاهد آن هستیم که دین اسلام همچون افتخاری در خاورمیانه به عنوان الگو آفریده و تمام ابزارهای استعماری نیز در مقابل این مدیریت دینی، توفیقات و الگو بودن آن ناکارآمد و ناکافی هستند.

وی با بیان اینکه ابزارهای دولت های استعماری توان مقابله برابر قدرت دین مبین اسلام را ندارند، اظهار داشت: این دولت های استعماری قدرت دین اسلام را باور دارند و به آن معترف هستند چرا که جبهه حق در اوج اقتدار است.

حجت الاسلام دشتکی افزود: در حال حاضر به برکت حرکت های عظیم امام راحل و جانفشانی های مردم ولایتمدار ایران و ایثارگری های خانواده های معظم شهدا وخون شهدا دوران برجسته اسلام را شاهدیم اما استعمار و استکبار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قبول نمی کند و هجمه هایی را وارد می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان تاکید کرد: با توجه به مباحث عنوان شده در زمینه اقتدار و عظمت اسلام در حال حاضر تنها چیزی که موجب تداوم این دوران طلایی در جهان می شود، وحدت و همدلی مسلمانان است.

وی اضافه کرد: با همدلی و همگامی همه مسلمانان در جوامع اسلامی این دوران طلایی به صورت یک روند همیشگی در اقتدار اسلام و تبیین مواضع برحق این دین مبین عمل خواهد کرد که این مهم نباید از نظر دور باشد.

حجت الاسلام دشتکی در پایان سخنانش بر لزوم توجه بر موارد وحدت بخش بین شیعه و سنی نیز صحه گذاشت.