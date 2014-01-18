وقوع پنج زمين لرزه در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله اي دقايقي پيش و در ساعت 16 و 17 دقيقه امروز در بافق به وقوع پيوست كه اين زلزله 1.5 ريشتر قدرت داشت.

اين زلزله در عمق 18 كيلومتري زمين و در طول جغرافيايي 55 درجه شرقي و عرض جغرافيايي 31.48 درجه شمالي رخ داده است.

امروز همچنين زلزله ديگري باز هم در بافق و اين بار با قدرت 2.1 ريشتر در عمق هشت كيلومتري زمين رخ داده است.

اين زلزله ساعت 14 و 45 دقيقه امروز و در عرض جغرافيايي 31.83 شمالي و طول جغرافيايي 55.46 درجه شرقي رخ داده است.

ديروز نيز بافق دو بار به لرزه درآمد كه زمين لرزه نخست 1.9 ريشتر و زمين لرزه دوم، 1.5 ريشتر قدرت داشت.

مهريز نيز ديروز در ساعت 15 و 57 دقيقه با قدرت 1.5 ريشتر به لرزه درآمد.

يزد از استانهاي زلزله ‌خيز كشور به شمار مي‌رود و روزانه به طور متوسط پنج زلزله كوچك و بزرگ در اين استان رخ مي‌دهد.

طي روزهاي اخير، فعاليت گسل زلزله در منطقه مركز، شرق و جنوب شرق كشور افزايش يافته به نحوي كه امروز كرمان هفت بار، خراسان جنوبي سه بار، سمنان سه بار و ساير استان‌ ها نظير اصفهان، هرمزگان و ... نيز بارها زلزله هاي كوچك را تجربه كرده اند.