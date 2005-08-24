ساماندهي كودكان خياباني به سال آينده موكول شد

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: ساماندهي كودكان خياباني تنها وظيفه سازمان بهزيستي نيست بلكه بايد با همكاري و هماهنگي نهادهايي مانند نيروي انتظامي ، قوه قضاييه ، وزارت بهداشت ، شهرداري و... انجام گيرد و پس از اينكه كوكان خياباني از كودكان كار، متكدي ، بزهكار و فراري جدا شدند ، بهزيستي با اختصاص مكاني از اين كودكان براي مدتي كوتاه وطولاني نگهداري مي كند.

وي خاطر نشان كرد: البته چنانچه اعتبارات لازم براي ساماندهي كودكان خياباني اختصاص يابد، اين كار عملي است در غير اين صورت با بودجه اي كه سال گذشته براي ساماندهي كودكان خياباني اختصاص يافته نمي توان به صورت فراگير طرح ساماندهي را در تمام استانها اجرا كرد.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: با بودجه سال 84 ممكن است كار ساماندهي كودكان خياباني به صورت پايلوت آن هم با جابجايي اعتبار در برخي از شهرستانها آغاز شود اما براي اجراي گسترده و كامل آن نياز است درلايحه بودجه سال 85اعتبارات خاص و ويژه اي به اين امر اختصاص پيدا كند.