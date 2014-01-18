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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۵

قبادی در گفتگو با مهر:

امامزادگان همدان میزبان جشن پیامبر کرامت می شوند

امامزادگان همدان میزبان جشن پیامبر کرامت می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: به مناسبت میلاد سراسر نور پیامبر اسلام(ص) امامزادگان شاخص استان همدان میزبان برگزاری جشن محمدی می شوند.

حجت الاسلام محمد قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشن ها و میلاد ائمه اطهار(ع) در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که عموم مردم ارادت خاصی نسبت به این اماکن داشته و دارند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: مردم همدان همواره استقبال شایان توجهی از برگزاری مراسم مذهبی در امامزادگان داشته اند که این مهم نشان از ولایتمداری و دین مداری مردم دیار هگمتانه است.

وی ابراز داشت: در میزبانی برگزاری جشن ولادت حضرت محمد(ص) در امامزادگان همدان مردم و هیئت های مختلف مذهبی حضور خواهند داشت.

قبادی با بیان اینکه امامزاده عبدالله(ع) و امامزاده شاهزاده حسین(ع) برنامه شاخصی برای جشن پیامبر رحمت دارند، گفت: در شهرستان های مختلف استان همدان نیز مراسم جشن محمدی در جوار امامزادگان شاخص برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان در پایان به حضور مداحان برحسته و قاریان مطرح استانی در این مراسم اشاره کرد.

کد مطلب 2216911

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