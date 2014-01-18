معضل آبهای سطحی مشکل بخش کشاورزی سیمرغ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان یادآورشد: برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باید به توسعه کشاورزی و چند کشت کردن اراضی اقدام شود.

وی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را در منطقه ضروری برشمرد و گفت: بکارگیری اداوات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون به رونق بخش کشاورزی کمک می کند.

علی درویش نیا مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر نیز، آبهای سطحی و ماندابی بودن اراضی کشاورزی را از جمله مسائل بیان کردو گفت: بزرگترین زهکش زیر زمینی در روستای برج خیل شهرستان در دست اجراست.

وی طول اجرای این طرح را 16 کیلومتر بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح، زمینه برای کشت چند نوبته در شهرستان فراهم می شود.

به گفته درویش نیا، مکانیزاسیون کشاورزی از روش های مهم اقتصادی و راهکاری برای کاهش هزینه های تولید است که در این زمینه نیز برنامه ریزی شده است.

مدیرجهاد کشاورزی قائمشهر افزود: برای برخورداری از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی 9 میلیارد و 951 میلیون ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است.