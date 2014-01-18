بیمارستانها و مراکز درمانی مازندران پایش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیرخانلو عصر شنبه در بازدید مسئولان علوم پزشکی از مراکز درمانی مرکز استان افزود: در سالجاری از 21 بیمارستان دولتی، 16 شبکه بهداشت و درمان، 11 مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی و 2 پایگاه اورژانس جاده ای 115 استان پایش و بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در این مدت رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه علاوه بر بازدید از معاونت های مختلف و حضور در سمینارها و همایش های علمی استان، به بیش از صدها مراجعه کننده اعم از کارکنان و سایر افراد پاسخ داده اند.

وی، بازدید از خوابگاههای دانشجویی و برگزاری 2 جلسه نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان را از دیگر فعالیتهای هیئت رئیسه دانشگاه دانست و تصریح کرد: دیدار هیئت رئیسه و دانشجویان با مقام معظم رهبری در اربعین حسینی صورت گرفت.

مشاور و مدیر دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندان، ادامه داد: تشکیل 11 جلسه هیئت رئیسه و شورای معاونین دانشگاه ، 3 جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده استان و 1 جلسه ستاد اجرایی حاکمیت بالینی، نشست های مکرر با خیرین سلامت، انجمن های مختلف پزشکی و پیراپزشکی استان، 8 مأموریت وزارتخانه ای برای دیدار با وزیر بهداشت، معاونین وزیر و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و راه سازی در راستای جذب اعتبارات و منابع برای دانشگاه طی سه ماه اخیر صورت گرفت.

دکتر امیرخانلو با اشاره به تلاش بی وقفه رئیس دانشگاه در راستای رسیدگی به امور و مشکلات مراکز وکارکنان و برنامه های دانشگاه ، اظهار داشت: هیئت رئیسه دانشگاه، فعالیتهای توسعه ای درزمینه های مختلف را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

وی، ابزار امیدواری کرد با تلاش و همت مسئولین بویژه ریاست دانشگاه شاهد گشایش حل مشکلات اعتباری دانشگاه بویژه در پرداخت معوقه های کارکنان در ماههای آتی خواهیم بود.