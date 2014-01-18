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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

امیرخانلو:

بیمارستانها و مراکز درمانی مازندران پایش شدند

بیمارستانها و مراکز درمانی مازندران پایش شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایش بیمارستانهای دولتی، مراکز بهداشتی، پایگاههای اورژانس جاده ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیرخانلو عصر شنبه در بازدید مسئولان علوم پزشکی از مراکز درمانی مرکز استان افزود: در سالجاری از 21 بیمارستان دولتی، 16 شبکه بهداشت و درمان، 11 مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی و 2 پایگاه اورژانس جاده ای 115 استان پایش و بازدید به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در این مدت رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه علاوه بر بازدید از معاونت های مختلف و حضور در سمینارها و همایش های علمی استان، به بیش از صدها مراجعه کننده اعم از کارکنان و سایر افراد پاسخ داده اند.

وی، بازدید از خوابگاههای دانشجویی و برگزاری 2 جلسه نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان را از دیگر فعالیتهای هیئت رئیسه دانشگاه دانست و تصریح کرد: دیدار هیئت رئیسه و دانشجویان با مقام معظم رهبری در اربعین حسینی صورت گرفت.

مشاور و مدیر دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندان، ادامه داد:  تشکیل 11 جلسه هیئت رئیسه و شورای معاونین دانشگاه ، 3 جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده استان و 1 جلسه ستاد اجرایی حاکمیت بالینی، نشست های مکرر با خیرین سلامت، انجمن های مختلف پزشکی و پیراپزشکی استان، 8 مأموریت وزارتخانه ای برای دیدار با وزیر بهداشت، معاونین وزیر و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و راه سازی در راستای جذب اعتبارات و منابع برای دانشگاه  طی سه ماه اخیر صورت گرفت.

دکتر امیرخانلو با اشاره به تلاش بی وقفه رئیس دانشگاه در راستای رسیدگی به امور و مشکلات مراکز وکارکنان و برنامه های دانشگاه ، اظهار داشت: هیئت رئیسه دانشگاه، فعالیتهای توسعه ای درزمینه های مختلف را در اولویت کاری خود قرار داده اند.

وی، ابزار امیدواری کرد  با تلاش و همت مسئولین بویژه ریاست دانشگاه شاهد گشایش حل مشکلات اعتباری دانشگاه بویژه در پرداخت معوقه های کارکنان در ماههای آتی خواهیم بود.

کد مطلب 2216915

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