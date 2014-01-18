تمام محورهای فارس باز است/ تردد با زنجیر چرخ

سرهنگ کسری سیروسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر باوجود بارش شدید برف تمام محورهای این استان باز است.

وی ادامه داد: تردد در محورهای شمالی و غربی استان به دلیل بارش شدید برف به کندی و با زنجیر چرخ انجام می شود.

فرمانده پلیس راه استان فارس با بیان اینکه نیروهای پلیس در این محورها به صورت ویژه مستقر هستند، بیان کرد: نیروهای پلیس با حضور در محورها مشغول خدمات رسانی به مردم و افرادی که در برف گرفتار شده، هستند.

سرهنگ سیروسی از رانندگان خواست در عبور از جاده‌های استان با رعایت جانب احتیاط زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند هر چند که تمامی راه‌های استان باز است و تردد در آنها جریان دارد اما باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

حضور پلیس امروز در جاده های فارس

وی افزود: از ترددهای غیر ضروری برون شهری خودداری کنند و در صورت نیاز با تجهیزات کامل به جاده‌ ها ورود پیدا کنند.

سرهنگ سیروسی با تاکید بر این ‌که بارش برف گفت: داشتن زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی و برف‌ پاک ‌کن و همچنین نور لازم از ضروریات تردد در مسیرهای برون شهری است.

فرمانده پلیس راه شمال استان فارس تاکید کرد: داشتن وسایل زمستانی برای رانندگان اجباری است و به رانندگانی که فاقد وسیله ایمنی باشند اجازه تردد داده نمی‌شود.

