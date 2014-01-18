شش طرح بزرگ اوقاف در قزوین اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئيس جديد بنياد توسعه و عمران موقوفات استان ظهر شنبه با حضور عباسعلي جعفري معاون بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف، حجت الاسلام مسعود انصاری مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و حجت الاسلام مصطفی نوروزي مدير کل اوقاف و امور خيريه استان در محل اداره اوقاف قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام مصطفی نوروزی در این مراسم اظهارداشت: در گذشته فعالیت‌های سازمان اوقاف به برنامه‌های فرهنگی محدود می‌شد اما با توجه به تغییراتی که از سال گذشته در این سازمان به وجود آمد، علاوه بر چهره فرهنگی چهره اقتصادی نیز پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از علل ورود سازمان اوقاف به عرصه فعالیت‌های اقتصادی این است که موقوفات زیادی در سراسر کشور وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است و پروژه‌های اقتصادی باید در آنها اجرا شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اضافه کرد: بنابراین بنیاد توسعه عمران موقوفات و بقاع متبرکه راه‌اندازی شد تا از این طریق زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی برای کسب عواید بیشتر در راستای ترویج گسترده‌تر فرهنگ وقف در جامعه فراهم شود.



وی بیان کرد: پروژه‌های عمرانی سازمان اوقاف در قالب پروژه‌های تجاری، مسکونی و درمانی از سال گذشته آغاز شد و در سال جاری شش طرح بزرگ در استان قزوین در این قالب قرار گرفت.



این مسئول تصریح کرد: پروژه 160 واحدی مسکونی بیدستان در حال حاضر در مرحله نازک کاری است که تا چند ماه آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.



ساخت درمانگاه خیریه از محل عواید موقوفات قازان ابن ارغوان در شهر بیدستان است که یک هزار و 500متر مربع مساحت دارد و با 42 تخت از 35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با ساخت این درمانگاه خیریه مشکلات بسیاری از افراد بی‌بضاعت این استان حل می‌شود.



حجت الاسلام نوروزی عنوان کرد: پروژه مجتمع تجاری فرهنگی در موقوفه مسجد جامع شهر محمدیه با زیربنای 13 هزار متر مربع است که یکی از پروژه‌های بزرگ اداره کل اوقاف به شمار می‌رود.



مجتمع تجاری الماس در هفت طبقه شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه واحد تجاری و یک طبقه بازیگاه و یک طبقه تالار پذیرایی، با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان احداث خواهد شد.



این مسئول عنوان کرد: این پروژه به عنوان الماس شهر یکی از پروژه‌های عظیم استان قزوین به شمار می‌رود.