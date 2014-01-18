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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

یگانه به مهر خبر داد:

برگزاری مسابقه رکوردگیری هواپیما، اتومبیل و موتور در شیراز/ هواپیما اول شد

برگزاری مسابقه رکوردگیری هواپیما، اتومبیل و موتور در شیراز/ هواپیما اول شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس از برگزاری مسابقه رکوردگیری بین هواپیما، اتومبیل و موتور در شیراز خبر داد.

عبدالکریم یگانه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه توسط هیئت و با همکاری فرودگاه زرقان، در محل فرودگاه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این رکوردگیری یک هواپیما تک موتوره آموزشی مربوط به فرودگاه زرقان، یک موتورسوزوکی 1000 مدل 2012 و همچنین یک ماشین پورشه پانامرا حضور داشتند.

دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس با اشاره به اینکه این مسابقه روز جمعه صبح برگزار شد، افزود: در این رکوردگیری باید هر سه وسیله مسافت 400 متر را طی می کردند که به ترتیب هواپیما، موتور و ماشین اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به اینکه هواپیما در این مسافت به سرعت 230 کیلومتر نیز رسید، افزود: به رغم اینکه اطلاع رسانی کاملی از این برنامه صورت نگرفته بود اما حدود یک هزار نفر به محل آمده ونظاره گر مسابقه بودند.

کد مطلب 2216939

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