برگزاری مسابقه رکوردگیری هواپیما، اتومبیل و موتور در شیراز/ هواپیما اول شد

عبدالکریم یگانه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه توسط هیئت و با همکاری فرودگاه زرقان، در محل فرودگاه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این رکوردگیری یک هواپیما تک موتوره آموزشی مربوط به فرودگاه زرقان، یک موتورسوزوکی 1000 مدل 2012 و همچنین یک ماشین پورشه پانامرا حضور داشتند.

دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس با اشاره به اینکه این مسابقه روز جمعه صبح برگزار شد، افزود: در این رکوردگیری باید هر سه وسیله مسافت 400 متر را طی می کردند که به ترتیب هواپیما، موتور و ماشین اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به اینکه هواپیما در این مسافت به سرعت 230 کیلومتر نیز رسید، افزود: به رغم اینکه اطلاع رسانی کاملی از این برنامه صورت نگرفته بود اما حدود یک هزار نفر به محل آمده ونظاره گر مسابقه بودند.