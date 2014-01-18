ماهان تندیس قم پنجمین پیروزی خانگی را با شکست تاسیسات دریایی تهران جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر شنبه با برگزاری هفت مسابقه به انجام رسید و طی آن تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دیداری خانگی موفق به شکست تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران شد.

شاگردان محسن حسن زاده در تیم فوتسال ماهان تندیس قم در حالی که در این دیدار در مقابل دیدگان بیش از هزار نفر تماشاگر بازی می‌کردند، با نتیجه پر گل 6 بر 4 حریف خود را مغلوب کرده و به هفتمین برد خود در این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دست یافتند.

در این مسابقه که از جذابیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود و دو تیم در تمام لحظات مسابقه جدالی نزدیک و نفس گیر داشتند، نیمه نخست با برتری 2 بر 1 به سود ماهان تندیس قم به پایان رسید و در نیمه دوم نماینده قم بر تعداد گل‌های زده خود افزود تا بعد از چهار پیروزی و چهار باخت خانگی در هفته های گذشته، با نتیجه پرگل 6 بر 4 تیم تاسیسات دریایی تهران را مغلوب کند.

در نیمه نخست ابتدا تاسیسات دریایی تهران بود که توانست دروازه تیم ماهان تندیس را گشوده و گل نخست این دیدار را به ثمر برساند، چند دقیقه بعد نیز بازیکنان تیم فوتسال ماهان تندیس قم 2 بار دروازه تیم تاسیسات دریایی تهران را باز کردند تا این اتفاقات نوید بازی پرگلی را بین دو تیم بدهد.

با این حال بازیکنان ماهان تندیس در نیمه دوم تسلط بهتر و بیشتری روی بازی داشتند و دروازه تیم تاسیسات دریایی تهران را چهار بار متوالی گشودند تا اختلاف به پنج گل برسد اما تیم حریف از تاکتیک پنج نفره استفاده کرد و سه گل به ثمر رساند تا بازی به اوج حساسیت خود برسد.

تیم فوتسال ماهان تندیس قم با کسب این پیروزی 24 امتیازی شد و با این تعداد امتیاز جایگاه خود در جدول رده‌بندی پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را بهتر کرد و به مکان هفتم رفت، ضمن اینکه تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران با 19 امتیاز در مکان دهم باقی ماند.