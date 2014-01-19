سال آینده 36 عنوان نمایشگاه در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیاناتی عصر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه تقویم نمایشگاه بین المللی استان همدان در سال 93 تدوین شده است، اظهار داشت: برگزاری 36 عنوان نمایشگاه در سال آینده در استان همدان پیشنهاد و تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در تقویم نمایشگاه امسال نیز برگزاری 36 عنوان نمایشگاه تدوین شده بود، ادامه داد: 34 عنوان نمایشگاه نیز در سال 91 برگزار شد.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه شرکت نمایشگاه های همدان از سال 72 آغاز به کار کرد، افزود: نمایشگاه نوعی تعاملات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

امسال 30عنوان نمایشگاه در همدان برگزار شده است

بیاناتی با اشاره به اینکه نمایشگاه های همدان در سه سال اخیر بدون هیچ گونه تنش برگزار شده است، ابراز داشت: از ابتدای سال تاکنون 30 عنوان نمایشگاه در همدان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال یک عنوان نمایشگاه لباس، مد و حجاب اسلامی و یک عنوان نمایشگاه فروش بهاره برگزار خواهد شد، عنوان کرد: نمایشگاه خودرو نیز در دهه نخست اسفند ماه برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه امسال سه عنوان نمایشگاه برگزار نشد، ادامه داد: نمایشگاه دولت، نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط و نمایشگاه علوم قرآنی امسال در همدان برگزار نشد.

محمدرضا بیاناتی برای برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اعلام آمادگی کرد و افزود: در صوت دایر نبودن نمایشگاهی در ایام دهه فجر برنامه های فرهنگی خواهیم داشت.

برگزاری نمایشگاه جدید برای هر استان یک حرکت مثبت محسوب می شود

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای برگزار نمایشگاه مشکلی وجود نداشت، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه جدید برای هر استان یک حرکت مثبت محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه 28 عنوان نمایشگاه در سال 91 در همدان برگزار شد، ابراز داشت: در سال آینده 36 عنوان نمایشگاه پیش بینی شده است که 213 روز از سال را شامل می شود.

بیاناتی با بیان اینکه براساس مستندات، از سال 90 به بعد نمایشگاههای بین المللی استان همدان هفت و نیم برابر 14 سال گذشته سود آوری داشته است، ادامه داد: این مهم در زمان بحران اقتصادی کشور اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه رسانه ها بر نمایشگاه های می توانند اثرات مثبتی داشته باشند، عنوان کرد: رسانه ها تاثیر بسزایی در برگزاری نمایشگاه ها دارند و می توانند با اطلاع رسانی مردم را به سمت نمایشگاه ها سوق دهند.

سال گذشته یک میلیون و 721 هزار نفر از نمایشگاه های همدان بازدید کردند

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 721 هزار نفر از نمایشگاه های همدان بازدید کردند، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون 800 هزار نفر از نمایشگاه های همدان بازدید کنند و تاکنون رقمی افزون بر یک میلیون 700 هزار نفر از نمایشگاه های همدان بازدید کرده اند.

محمد رضا بیاناتی با بیان اینکه یکی از رویکردهای نمایشگاه رویکرد اقتصادی است، افزود: هز زمان که نمایشگاهی برگزار شود جنب و جوش نیز ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت نمایشگاه بین المللی همدان استاندارد نیست، ادامه داد: براساس مستندات در سال 90 مقرر شد 20 هکتار زمین از سوی استانداری واقع در باغ میوه به شرکت نمایشگاه های واگذار شود.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه طراحی نمایشگاه جدید انجام شده است، افزود: این نمایشگاه 10 سالن پنج هزار متری دارد که می توان در آن همزمان چند نمایشگاه برگزار کرد.

سایت جدید نمایشگاه نزدیک فرودگاه همدان ساخته می شود

بیاناتی با بیان اینکه نمایشگاه جدید نزدیک فرودگاه همدان ساخته می شود، ادامه داد: در کشورهای خارجی معمولا نمایشگاه ها نزدیک فرودگاه و در بهترین مکان ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کنونی مشکلات عدیده ای دارد، ابراز داشت: یکی از مشکلات نمایشگاه کنونی پارکینک خودرو است که این مشکل در نمایشگاه جدید وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه در سال 91 موفق شدیم اساسنامه نمایشگاه همدان را تبدیل به احسن و بروز کنیم، ادامه داد: سال گذشته شرکت نمایشگاه های استان همدان به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان تبدیل شد.

محمد رضا بیاناتی با بیان اینکه راه اندازی رشته مدیریت نمایشگاه ها را در دانشگاه علمی کاربردی در برنامه داریم، ابراز داشت: نمایشگاه جدید از پتانسیل خوبی برخوردار است.

بیش از 44 کاربری برای نمایشگاه جدید پیش بینی شده است

وی با بیان اینکه بیش از 44 کاربری برای نمایشگاه جدید پیش بینی شده است، اظهار داشت: در سال 90 برای ساخت سایت جدید نمایشگاه 30 میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده بود که با توجه به افزایش ریالی این مبلغ حداقل 30 درصد افزایش خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت بین المللی نمایشگاه های استان همدان با بیان اینکه فعالیت شرکت نمایشگاه های بین المللی منحصر به برگزاری نمایشگاه نیست، ابراز داشت: نمایشگاه در ایام نوروز نیز کمک حال ستاد تسهیلات نوروزی است.

بیاناتی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در نمایشگاه فعال است، افزود: در نمایشگاه هشت نفر به عنوان انتظامات اجتماعی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند.