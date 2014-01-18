ماهان تندیس قم نسبت به نیم فصل اول متحول شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صانعی بعد از پایان بازی خانگی تیمش با ماهان تندیس قم در هفته چهارم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که غروب شنبه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود و به نظرم تماشاگران از تماشای آن لذت کافی را بردند چون هر دو تیم هجومی و البته تاکتیکی و فنی بازی کردند.

وی ادامه داد: ما می دانستیم که امتیاز گرفتن از ماهان تندیس قم در خانه این تیم کار بسیار سختی است و شما دیدید که حریف کاملا تاکتیکی بازی می کرد و از فرصت های گلزنی که در مقابل دروازه تیم ما به دست آورد نیز به خوبی بهره برد و پیروز شد.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران بیان داشت: ما نباید اجازه می دادیم که اختلافمان با ماهان تندیس به پنج گل برسد، این موضوع کار ما را در این بازی به خصوص در نیمه دوم با مشکل رو به رو کرد اما وقتی از تاکتیک پنج نفره استفاده کردیم روزنه های نفوذ در خط دفاعی و راه های رسیدن به دروازه این تیم را پیدا کردیم اما حیف که دیر شد و زمان کافی در اختیار نداشتیم.

وی یاد آور شد: وقتی ما دست به این تاکتیک زدیم نتیجه 6 بر 1 بود اما توانستیم سه بار دروازه تیم ماهان تندیس را باز کنیم و اگر وقت داشتیم حتما می توانستیم کار را حداقل به تساوی بکشانیم و با کسب یک امتیاز از سالن مسابقه خارج شویم.

صانعی در پاسخ به اینکه شما پیش بینی کسب این نتیجه را در مقابل تیم ماهان تندیس قم می کردید یا خیر؟ تصریح کرد: واقعیت این است که ماهان تندیس قم نسبت به نیم فصل اول تغییرات زیادی داشته ولی تیم ما بازیکنان زیادی را از دست داده و فقط نفراتی را جایگزین کرده است.

وی بیان کرد: ماهان تندیس هم سیستم خوبی برای بازی اتخاذ کرده و هم اینکه مهره های بسیار خوبی در اختیار دارد که به این تیم اجازه می دهد مدل های مختلفی را بازی کند و به راحتی به دروازه حریفان دسترسی داشته باشد اما تیم ما نتوانست در این دیدار مانع بازی خوب ماهان تندیس شود.