دانشگاه برای دو مسئله مهاجرت مشهد و ایمنی جاده ها مطالعه کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعد از ظهر شنبه در هم اندیشی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: بسیار علاقه مندم در سفر به استان ها با اساتید دانشگاه جلساتی داشته باشم و از نقطه نظراتشان در رابطه با توسعه بخش حمل و نقل و مسکن در دو بعد ملی و استانی آگاه شوم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شهر بیش از این که یک سازمان کالبدی باشد یک سازمان اجتماعی است و سلول های آن شهروندان هستند. انسان نیز یک عنصر اجتماعی است و با این دیدگاه باید در بسیاری از مطالعات شهری تجدید نظر شود.

آخوندی گفت: این سوال فرا روی دولت، دانشگاه و جامعه قرار دارد که آیا طرح های موجود می توانند محرک توسعه باشند یا خیر.

وی تصریح کرد: ما باید قبول کنیم که هر شهری دارای مسائل واقعی نیز هست و این مسائل را باید از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رسمیت بشناسیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اينكه ما باید در مورد عدالت شهری گفتگو کنیم و نمی توانیم از پذیرش واقعیت ها چشم پوشی کنیم، تأکید کرد: با توجه به حجم و روند مهاجرت به شهر مشهد، در این شهر ما دچار فرسودگی اجتماعی- شهری هستیم و من از این بابت بسیار نگران هستم.

آخوندی از اساتید دانشگاه خواست درباره تحلیل وضعیت مهاجرت به این شهر و آینده مشهد تحقیق و پژوهش کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مورد استراتژی شهری باید حقوق شهروندی را قائل شویم، بیان کرد: استراتژی شهری وقتی استراتژی است که مبتنی بر مشارکت اجتماعی باشد.

آخوندی در مورد جنبه های فنی و ایمنی جاده ها گفت: ما علاقمندیم دانشکده مهندسی با توجه به وضع موجود حمل و نقل در استان، طرح جامع حمل و نقل را مورد توجه قرار دهد.

در ادامه کافی، سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد بزرگترین دانشگاه در شرق کشور است و به برکت حضور ثامن الائمه(ع) در مشهد، اولویت اول برای بسیاری از فرهیختگان و دانشجویان کشور است.

سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در رویکرد جدید مدیریتی، پاسخگویی در اولویت کار مدیران دانشگاه فردوسی است و تک تک اساتید و دانشگاهیان در برابر این سوال قرار دارند که ما در بهبود زندگی مردم کشورمان چه نقشی داریم؟

کافی گفت: بدنه علمی دانشگاه فردوسی در بخش فناوری های نوین و انرژی های نو و تجدیدپذیر و معماری و شهرسازی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه ما باشد.