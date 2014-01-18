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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۰۵

صالح پور جایگزین مسافرآستانه در هیات داوران بخش مرور تئاتر ایران فجر شد

صالح پور جایگزین مسافرآستانه در هیات داوران بخش مرور تئاتر ایران فجر شد

هادی مرزبان، شیرین بزرگمهر و اردشیر صالح‌پور نمایش‌های بخش مسابقه مرور تئاتر ایران را داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مرزبان کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون، شیرین بزرگمهر طراح و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و اردشیر صالح‌پور نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه داوری بخش مسابقه تئاتر ایران را بر عهده گرفتند.
 
اردشیر صالح پور به جای حسین مسافر آستانه داوری بخش مسابقه مرور تئاتر ایران را بر عهده گرفت.
 
در بخش مسابقه مرور تئاتر ایران 26 نمایش اجرا می شوند که از آن میان 5 نمایش از بخش مرور ،13 نمایش از بخش برگزیده های جشنواره مناطق در کنار 8 نمایش برگزیده جشنواره های یک سال اخیر کشور که به بخش جشنواره جشنواره ها راه پیدا کرده اند، اجرا می شوند.
 
سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری قادر آشنا از 24 دی تا 12 بهمن در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار می شود.
کد مطلب 2216952

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