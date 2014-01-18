به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "یرما با تشت خالی" به نویسندگی و کارگردانی مهران محمودزاده دهبارزی از فرهنگیان شهرستان رودان ، در سی و دومین جشنواره بین المللی تئاترفجربه روی صحنه می رود.

"یرما با تشت خالی" نمایش بی کلام با تکیه بررفتارها،حالات و حرکات بدنی که برگرفته از آئین استان هرمزگان است شکل گرفته و حاکی از قصه ای است که یرما روزها بچه می دزدد و شب ها به چشمه می رود تا دردش را با آب تسکین دهد.

این وضعیت ناراحتی اهالی را به دنبال دارد و موجب می شود "خوان" (مرد بی ثمره) توسط خواهرانش یرما را در خانه حبس کند.

تولید این نمایش که از تابستان 92کلید خورده بود و آذرماه به پایان رسید، در جشنواره بین الملی فیلم فجر همراه با 32اثر دیگر داخلی و خارجی به رقابت می پردازد.

نمایش "یرما با تشت خالی"در9بهمن ماه درسالن نمایش تالار حافظ تهران به روی صحنه می رود.

در جشنواره تئاترفجرکه از 2 تا 12بهمن ماه برگزار می شود، دو نمایش از شهرستان رودان به نام "بی بری" به کارگردانی علیرضا داوری در بخش مسابقه مرور تئاتر ایران درتاریخ 7بهمن ماه و نمایش "یرما با تشت خالی" به نویسندگی و کارگردانی مهران محمودزاده دهبارزی در9بهمن ماه دربخش مسابقه بین المللی تئاترفجربه روی صحنه می روند.