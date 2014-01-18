به گزارش خبرنگار مهر، حسن علم‌الهدایی بعدازظهر پنچشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تحریم هایی که از سوی سلطه گران بین‌المللی اعمال شده توجه به مقوله فناوری ضروری است و در این راستا اقتصاد مولد و کارآفرین ماموریت اصلی پارک‌های علم و فناوری است.

وی با اعلام اینکه دانشگاه‌های کشور توجه کمی به مباحث فناوری و کارآفرینی دارند، ادامه داد: توسعه فناوری سبب توسعه اقتصادی، خلق ثروت و رفاه عمومی می‌شود و بر همین مبنا پارک‌های علم و فناوری با حمایت از موسسات دانش‌بنیان، به دنبال توسعه اقتصادی محصولاتی هستند که افزایش تولید ناخالص ملی را به همراه دارد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی عنوان کرد: مسئولان ملی و صاحبان صنایع باید به ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری اعتماد کنند و با حمایت از موسسات فناوری و دانش بنیان مانع واردات محصولات خارجی شوند.

علم الهدایی بیان کرد: به منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت مطلوب، باید به سه اصل آینده پژوهی، آینده نگاری فناوری و توسعه پایدار یکپارچه توجه کرد و در این راستا توسعه پایدار یکپارچه اصلی‌ترین مقوله برای رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

به گفته وی یکی از راهکارهای علمی برای رسیدن به توسعه پایدار یکپارچه، احداث و توسعه مراکز رشد فناوری در تمامی مناطق کشور است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه درون‌زا و برون‌زا محورهای توسعه‌ای پارک‌های علم و فناوری است، عنوان کرد: توسعه درون‌زا به ظرفیت‌های داخلی و توسعه برون‌زا به حمایت مسئولان مختلف از پارک‌های علم و فناوری مربوط است.