ستاد حوادث اضطراری برای یافتن جوان 18 ساله ورامینی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه، جلسه ستاد حوادث اضطراری شهرستان ورامین برای بررسی راهکارهای یافتن جوان 18 ساله ورامینی که گفته می شود در یک قنات گرفتار شده است، با حضور محسن خوانساری فرماندار ورامین و اعضای این ستاد در محل فرمانداری ورامین برگزار شد.



محسن خوانساری در این جلسه با اشاره به تلاش های مأمورین امدادی برای نجات جوان گرفتار در چاه اظهار داشت: از زمان اعلام این خبر به نیروهای امدادی شهرستان ورامین، مأموران آتشنشانی و امدادرسانان به حضور در محل حادثه سعی در نجات جان جوان 18 ساله ورامینی داشتند.



فرماندار ورامین افزود: در این راستا چند روز است که مأموران امدادی شهرستان ورامین با تلاش بی وقفه سعی دارند تا هر چه زودتر به این مسأله رسیدگی کنند و اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاههای امدادی شایسته تقدیر و سپاس است.



وی ادامه داد: در ابتدا با نظر کارشناسان سعی شد تا آب های موجود در داخل قنات با استفاده از پمپ خارج شود تا زمینه پیدا شدن این جوان فراهم آید اما با توجه به زه موجود در اراضی پایین دست ورامین و حجم بسیار آب در قنات پمپاژ آب نتیجه نداد.



خوانساری اضافه کرد: در مرحله بعد از کسانی که این قنات ها را حفر کردند درخواست شد تا زمینه نجات این فرد را فراهم کنند اما این مسأله نیز نتیجه نداد تا تصمیم گرفته شد تا با استفاده از غواص عملیات جستجو ادامه یابد.



این مسئول عنوان کرد: به دلیل اینکه قنات های موجود در منطقه بسیار فرسوده هستند و در جریان عملیات، ممکن است دچار ریزش شوند به همین علت عملیات نجات به کندی و با در نظر گرفتن ایمنی در حال دنبال شدن می باشد.



معاون عمرانی فرماندار ورامین نیز در این زمینه اظهار داشت: پرسنل آتش نشانی از روز اول در صحنه حاضر شده و اکنون مدت شش روز است که مأموران آتش نشانی مشغول تلاش بی وقفه برای یافتن فرد حادثه دیده هستند اما چون این چاه و قنات فرسوده است، باید عملیات نجات فرد گرفتار با نهایت ایمنی و دقت انجام پذیرد که قنات فرو نریزد.



حسین دهقان افزود: این فرد در قناتی واقع در حسین آباد جواهری سقوط کرده و نیروهای امدادی اعم از آتش نشانی، هلال احمر، شرکت آبفا و حوادث غیر مترقبه فرمانداری در محل حضور پیدا کرده و تمامی سعی و تلاش خود را در پیدا کردن این فرد معطوف داشتند.



علی حیدریان در گفتگو با خبرنگاران نیز اظهار داشت: از ابتدای اعلام خبر سقوط جوانی به قنات اطراف ورامین، نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حاضر شده و سعی داشتند تا زمینه نجات فرد گرفتار را فراهم کنند.

شهردار ورامین افزود: پس از بررسی های لازم مشخص شد که این قنات بسیار فرسوده است به همین خاطر ممکن است هر لحظه دچار ریزش شود به همین خاطر باید عملیات نجات با نهایت دقت و امنیت دنبال شود.

وی ادامه داد: بدین منظور برای نجات فرد گرفتار از نیروهای امدادی تهران نیز کمک گرفته شد اما پس از گذشت شش روز هیچ نشانه ای مبنی بر حضور این جوان در چاه دیده نمی شود اما نیروهای امدادی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

حیدریان اضافه کرد: برخلاف برخی خبرها، مسئولین از همان ابتدا در محل حادثه حاضر شدند و مقدار آبی که در چاه بود خارج شد اما باز هم کسی درون چاه یافت نشد.



گفتنی است روز دوشنبه 23 مهرماه مهدی کوشکباغی جوان 18 ساله ورامین که با دوستان خود برای تفریح به منطقه شاهزاده محمد ورامین رفت در اثر بی احتیاطی در داخل چاه و قنات سقوط کرده و پس از گذشت 6روز هنوز خبری از زنده یا مرده بودن آن دریافت نشده است.



قناتی که مهدی در آن گرفتار شده است از قنات های قدیمی و فرسوده است که دارای عمق 25 متری است و 3 متر در آن آب وجود دارد و مأموران امدادی در تلاش هستند تا سرنوشت مهدی را در کمترین زمان مشخص کنند.



همچنین به دلیل پیچیده بودن عملیات امداد گروه های امدادی از تهران نیز به کمک نیروهای امدادی آمدند اما هنوز نتوانسته اند در این زمینه به نتیجه قابل اتکایی دست پیدا کنند.