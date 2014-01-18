وحدت شیعه و سنی در سایه رهنمودهای رهبری باعث انسجام مسلمانان شده است

به گزارش خبرنگار مهر از گنبد کاووس، سردار محمدرضا نقدی عصر شنبه در جشن بزرگ مردمی و همایش وحدت که با حضور اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت گنبدکاووس در مصلی این شهرستان برگزار شد گفت: امروز مردم بیدار و هوشیارند، شیعه و سنی از نظر اعتقادی اشتراکات زیادی مانند معاد، بهشت و جهنم دارند البته اختلافاتی هم دارند که به موجب طبیعت انسان است.

وی افزود: دلیل آنچه که دشمن بر گسترش اخلافات چنگ می زند وحدت بین شیعه و سنی است.

وی بیان کرد: شیعه و سنی از دیرباز به اهل بیت ارادت دارند مثلا در همین منطقه اشعار زیبایی در وصف اهل بیت از سوی شاعر پر آوازه منطقه ترکمن صحرا مختوم قلی فراغی سروده شده است.

سردار نقدی اظهار کرد: اهل بیت منشا یکپارچگی ما هستند و نه امامان شیعه و نه امامان سنت هیچ گاه ما را به اختلاف دعوت نکرده اند.

وی گفت: بزرگان این مذهب مردم را به احترام و محبت یکدیگر دعوت کرده اند و این میزان اتحاد و صمیمیت را می رساند.

وی ادامه داد: ابر قدرت های شکست خورده از ملت ایران امروز به اختلاف بین ما چشم دوخته اند و تمام توان خود را برای اختلاف افکنی جمع کرده اند.

سردار نقدی با بیان این که باید نسبت به ریشه این دشمنی ها آگاه باشیم گفت: آنان که زائران اهل بیت را با بمب گذاری می کشند سنی نیستند و آنانی هم که از شبکه های ماهواره ای به اسلام توهین می کنند شیعه نیستند.

وی عامل همه این اختلاف افکنی ها را آمریکا دانست و بیان کرد: آمریکا می خواهد جلوی موج بیداری اسلامی را بگیرد تامردم موج موج به سوی اسلام روی نیاورند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اذعان کرد: همه شیعیان می دانند که این بمب گذاری ها توسط اهل سنت نیست و همه اهل سنت هم می دانند که توهین به اسلام کار شیعه نیست و همه این ها توسط استکبار انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: شیعه و سنی باید دست به دست هم بدهند و با اتحاد خود جواب این دشمنان را بدهند.