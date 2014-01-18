22 سرمایه گذار خارجی در استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یو خونگ یانگ سفیر کشور چین در ایران به همراه یک هیئت هفت نفره از مسئولان دولتی و تجار این کشور روز شنبه در سفر یک روزه به استان قزوین با علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین و هیئت رئیسه اتاق دیدار و گفتگو کرد.



علیرضا کشاورز در دیدار با سفیر چین در ایرن که در محل اتاق بازرگانی قزین برگزار شد اظهارداشت: قزوین از استانهای مهم صنعتی کشور است که با بیش از سه هزار واحد صنعتی یک هزار و 290 نوع محصول مختلف تولید و به بازارهای داخلی و خارجی روانه می کند و نقش مهمی در تامین نیازهای مردم دارد.

وی افزود: محصولات این استان در کشورهای همسایه و منطقه نیز بازار خوبی دارد و با بسترهای خوب فراهم شده سرمایه گذاران خارجی علاقه زیادی برای مشارکت در تولید دارند و حضور بیش از 22 سرمایه گذار از کشورهای مختلف قابلیت های صنعتی و کشاورزی این استان را نشان می دهد.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: محصولاتی چون شیشه، سرامیک، مواد شوینده، خشکبار، زیتون و انگور استان آوازه جهانی دارد و در صورت مشارکت سرمایه گذاران خارجی می توان از این قابلیت استفاده بهتری کرد.



کشاورز قاسمی بیان کرد: خوشبختانه مسئولان استان بخوبی از حضور سرمایه گذاران خارجی استقبال کرده و شرایط حضور را تسهیل کرده اند و مردم با فرهنگ استان هم مایل به تقویت این مشارکت هستند که این فرصت برای تجار و بازرگانان دیگر کشورها می تواند سود اقتصادی آنها را تامین کند.



این فعال اقتصادی یادآورشد: در بخش کشاورزی هم در بیش از 270 هزار هکتار زمین زراعی مرغوب سالانه یک میلیون تن محصولات مختلف تولید می شود که در زمره بزرگترین تولیدکننگان انگور، زیتون و مواد غذایی کشور محسوب می شویم.



کشاورز اظهارداشت: ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی در فهرست آثار ملی دیگر ظرفیت استان قزوین است که می تواند سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در این منطقه راغب کند که امیدواریم سرمایه داران چینی از این ظرفیت هم استفاده کنند.



وی افزود: حضور 120 هزار دانشجو در استان و تحصیل دانشجویان خارجی بویژه از کشور چین در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق دیگر فرصت های این منطقه است که هر تاجر هوشمندی را برای کسب سود مناسب به این منطقه جلب می کند.



ارتباط تجار قزوین با چین را تقویت می کنیم



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین اظهارداشت: تاکنون دو هیئت تجاری از استان قزوین به چین سفر کرده و هیئتهایی از این کشور هم به ایران و قزوین سفر کرده اند که تقویت روابط تجاری در اولویت قرار گرفته است.



وی افزوذ: تشکیل میز تخصصی چین در اتاق بازرگانی قزوین از پیامدهای گسترش تبادل هیئت های تجاری دو کشور ایران و چین است که مبادلات بازرگانی با چینی ها در اولویت کار تجار استان قزوین هم قرار دارد.



کشاورز قاسمی یادآورشد: ایران با کشورهای عراق و افغانستان به عنوان یکی از بازارهای مصرف مهم منطقه مناسبات بازرگانی بسیار خوبی دارد که تجار چینی هم می توانند از این ظزفیت برای حضور خود و سرمایه گذاری های مشترک استفاده کنند.



سفیر جین در ایران و هیئت همراه روز شنبه با مرتضی روزبه استاندار قزوین هم دیدار و گفتگو و راههای گسترش مناسبات تجاری را بررسی کردند.

