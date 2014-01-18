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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۱۸

حیدری اعلام کرد:

ساخت بیمارستان فوق تخصصی 200 تختخوابی بوشهر/ راه‌اندازی دانشکده داروسازی و واحد بین‌الملل

ساخت بیمارستان فوق تخصصی 200 تختخوابی بوشهر/ راه‌اندازی دانشکده داروسازی و واحد بین‌الملل

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ساخت بیمارستان فوق تخصصی 200 تخت خوابی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری عصر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در سال‌های اخیر در راستای بهبود و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمانی در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد افتتاح طرح‌های بسیار خوبی در استان هستیم.

وی به فعالیت‌های علوم پزشکی بوشهر در بخش آموزشی اشاره کرد و بیان داشت: مجوز تاسیس دانشکده داروسازی بوشهر نیز صادر شده است و دانشجویان این دانشکده از مهرماه سال اینده تحصیلات خود را در این دانشکده آغاز می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی بوشهر نیز فعالیت خود را از مهرماه آینده آغاز می‌کند و 30 دانشجو در دو رشته مامایی و دندان‌پزشکی در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی به تحصیل یک هزار و 736 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد و افزود: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای افزایش تعداد متخصصان و فوق‌تخصص‌های استان صورت گرفته است و در حال حاضر نیز شاهد افزایش این نیروها هستیم.

راه‌اندازی تمامی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی در استان بوشهر

حیدری به راه‌اندازی تمامی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج فوق‌تخصص گوارش در استان بوشهر فعالیت دارند.

وی با اشاره به استقرار بخش فوق تخصص گوارش اطفال در بیمارستان بوشهر، تاکید کرد: راه اندازی یکی از مجهزترین بخش‌های گوارش کشور در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از اقدامات بسیار مهم در توسعه بهداشت و درمان استان بوشهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تخریب فاطمه زهرا(س) و ساخت بیمارستان فوق تخصصی 200 تخت خوابی در آن محل خبر داد و گفت: طراحی و مقدمات احداث این بیمارستان در حال حاضر به پایان رسیده و برای آغاز عملیات اجرایی به اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تحویل شده است.

وی با اشاره به پرداخت چهار میلیارد ریال یارانه به داروهای بیماران صعب‌العلاج در 9 ماه امسال اشاره کرد و افزود: داروهای مورد نیاز بیماران در بخش‌های مختلف به ویژه بیماران صعب‌العلاج در استان بوشهر وجود دارد و برخی از بیماران دیگر استان‌ها نیز داروی خود را از استان بوشهر تامین می‌کنند.

کد مطلب 2216984

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