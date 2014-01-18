به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری عصر شنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در سال‌های اخیر در راستای بهبود و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمانی در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد افتتاح طرح‌های بسیار خوبی در استان هستیم.

وی به فعالیت‌های علوم پزشکی بوشهر در بخش آموزشی اشاره کرد و بیان داشت: مجوز تاسیس دانشکده داروسازی بوشهر نیز صادر شده است و دانشجویان این دانشکده از مهرماه سال اینده تحصیلات خود را در این دانشکده آغاز می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی بوشهر نیز فعالیت خود را از مهرماه آینده آغاز می‌کند و 30 دانشجو در دو رشته مامایی و دندان‌پزشکی در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی به تحصیل یک هزار و 736 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد و افزود: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای افزایش تعداد متخصصان و فوق‌تخصص‌های استان صورت گرفته است و در حال حاضر نیز شاهد افزایش این نیروها هستیم.

راه‌اندازی تمامی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی در استان بوشهر

حیدری به راه‌اندازی تمامی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج فوق‌تخصص گوارش در استان بوشهر فعالیت دارند.

وی با اشاره به استقرار بخش فوق تخصص گوارش اطفال در بیمارستان بوشهر، تاکید کرد: راه اندازی یکی از مجهزترین بخش‌های گوارش کشور در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از اقدامات بسیار مهم در توسعه بهداشت و درمان استان بوشهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تخریب فاطمه زهرا(س) و ساخت بیمارستان فوق تخصصی 200 تخت خوابی در آن محل خبر داد و گفت: طراحی و مقدمات احداث این بیمارستان در حال حاضر به پایان رسیده و برای آغاز عملیات اجرایی به اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تحویل شده است.

وی با اشاره به پرداخت چهار میلیارد ریال یارانه به داروهای بیماران صعب‌العلاج در 9 ماه امسال اشاره کرد و افزود: داروهای مورد نیاز بیماران در بخش‌های مختلف به ویژه بیماران صعب‌العلاج در استان بوشهر وجود دارد و برخی از بیماران دیگر استان‌ها نیز داروی خود را از استان بوشهر تامین می‌کنند.