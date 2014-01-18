340 ورزشکار مازنی به اردوی تیم ملی راه یافتند/ احداث استخرهای روباز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند شامگاه شنبه در نشست مسئولان ورزش استان بیان داشت: میزبانی 14 اردوی تیم های ملی و برگزاری چهار مسابقه بین المللی از دیگر افتخارات ورزشی استان به شمار می رود.

وی اظهار داشت: احداث استخرهای روباز ورزشی را برای توسعه ورزش و جذب توریست لازم دانست و خواهان توجه بیشتر مسئولان به این مسئله شد.

سعادتمند، برگزاری مسابقات ورزشی محلات را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: اجرای اینگونه برنامه ها به توسعه نشاط جامعه کمک خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تشکیل شورای ورزش همگانی را از ضرورتهای توسعه ورزش همگانی دانست و گفت: ایجاد ایستگاههای ورزش صبحگاهی در پارکها از خواسته های ورزشی است که ایجاد آن نیازمند حمایت مسئولان امر است.

سعادتمند با اشاره به وجود پتانسیل های فراوان در رشته های ورزشی ساحلی، حمایت از بخش خصوصی را بر توسعه و تقویت ورزش ضروری دانست و خواهان در اختیار قرار دادن زمینهای کوچک برای ورزش مینی گلف شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، تشکیل باشگاه های فرهنگی ورزشی را از سوی شهرداریها مهمترین نیاز برای رشد و اعتلای ورزش بیان کرد و گفت: همچنین ایجاد اماکن ورزشی مختص بانوان در استان لازم است.