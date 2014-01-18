20 مقاله به همایش بین المللی ناصرالحق ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری شامگاه شنبه در حاشیه نشست برنامه ریزی این همایش بین المللی در ساری افزود: همایش بین المللی ناصر کبیر اول و دوم بهمن ماه با حضور اندیشمندان در محمودآباد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این همایش با حضور مهمانان خارجی از کشورهای یمن، لبنان وسوریه برگزار می شود و شماری اندیشمندان داخلی نیز در آن حضور دارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با بیان اینکه یکی از اهداف این مجمع ایجاد امت واحده اسلامی است گفت: تاکنون 20 مقاله به همایش درباره ناصر الحق و نقش علما و دانشمندان در ارتباط با نهج البلاغه و صحفیه سجادیه ارسال شد.

حجت الاسلام ناصرالحق بیان داشت: این عالم برجسته از علمای بنام استان است و با توجه به نیاز فرهنگی جامعه بهره گیری از اندیشه های چاره ساز علما برای مقابله با تناجم فرهنگی غرب ضروری است.