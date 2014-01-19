دکتر محمد شجاع الدینی- دبیر همایش ملی مدیریت کنترل آفات در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان چالش‌ها و ارائه راه حل‌هایی برای مواجهه با آفات کشاورزی و تولید محصول سالم را از اهداف این همایش نام برد و گفت: محققان بیش از 14 موسسه و مرکز تحقیقات از جمله موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، موسسه تحقیقات پنبه کشور و مراکز تحقیقات استان‌های مختلف با ارائه مقالات در این همایش مشارکت خواهند داشت.

وی با اشاره به موضوعات مطرح در این همایش اظهار داشت: مدیریت کنترل آفات، روش‌های توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک و تولید ملی آفتکش‌های غیرشیمیایی و گیاه- نهاد از موضوعاتی است که در این همایش بحث و بررسی خواهد شد.

شجاع الدینی با بیان اینکه یافته‌های محققان در حوزه مدیریت کنترل آفات جمع آوری خواهد شد، یادآور شد: دستاوردهای این همایش در قالب مجموعه مقالات الکترونیک برای استفاده کاربردی مراکز دولتی و خصوصی فعال در امر مدیریت کنترل آفات کشاورزی و منابع طبیعی تولید می‌شود.

دبیر سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات محل برگزاری این همایش را دانشگاه شهید باهنر ذکر کرد و افزود: این همایش که آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و راهبردی در جهت حل مشکلات کنترل آفات کشاورزی و منابع طبیعی کشور عرضه می‌شودذد در روزهای اول و دوم بهمن برگزار خواهد شد.