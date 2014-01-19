به گزارش خبرنگار مهر، ارائه برنامه زندگي براي تمام بشريت را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین خدمات پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) برای انسان‌ها عنوان کرد که آن حضرت همواره با اعمال و رفتار و گفتار و کردار خود تلاش کردند تا راه و روش صحیح زندگی را به ما بیاموزند.

وحدت را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین اموزه‌های نبی اکرم(ص) عنوان کرد که امروزه با تلاش دشمنان در حال فراموشی است ولی مسلمانان باید هوشیار باشند و با هوشیاری و بصیرت اسیر توطئه‌های دشمنان و شیاطین نشوند و با اتحاد، همدلی و حفظ یکپارچگی خود، بر اقتدار مسلمین بیافزایند.

استکبار و جهان سلطه که وحدت و اقتدار مسلمان را برای خود یک مشکل بزرگ می‌داند، تلاش‌های بسیار زیادی را برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان انجام می‌دهد و شوراندن مسلمان علیه مسلمان به عنوان یکی از راهکارهای اصلی آنها مطرح است.

خداوند در قرآن بر اطاعات مسلمین از پیامبر تاکید می کند و لازم است که مسلمین با شناخت خواسته‌های پیامبر از امت اسلامی،‌ در راستای عمل به تکالیف خود گام بردارند و بکوشند آنگونه باشند که پیامبر از آنها خواسته است.

ولی جامعه اسلامی امروزه آن گونه نیست که پیامبر(ص) می‌خواست و فاصله زیادی با آن دارد و هر چند دشمن تلاش بسیار زیادی برای افزایش این فاصله‌ها دارد ولی وظیفه ما است که این فاصله‌ها را کم کنیم.

مهمترین ماموریت پیغمبر هدایت کردن مردم از ظلمات به نور بود

امام جمعه برازجان ضمن تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و ششمین اختر تابناک امت ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) در ارتباط با ماموریت‌های پیغمبر(ص) اظهار داشت: در زندگی همه ضروری است که با سیره و سبک زندگی پیغمبر آشنا شویم و آن در زندگی اجرا و عمل کنیم.

حجت الاسلام مصلح افزود: تاسی به سنت وسیره پیغمبر بر همه ما واجب و ضروری است و تمام ضعف ها و بدبختی‌ها به خاطر فاصله گرفتن از پیامبر و اهل بیت است.

مصلح با اشاره به اینکه تفرقه میان امت اسلامی به خاطر دوری و عمل نکردن به دستورات پیغمبر است، اضافه کرد: در قرآن کریم مهمترین ماموریت پیغمبر را هدایت کردن مردم از ظلمات به نور عنوان شده است.

وی تصریح کرد: در عصر جهالت پیامبر مردم را از ظلمات به نور هدایت کرد و آنها را از جعل وخرافات نجات وبه نور وحدت اسلام هدایت کرد.

دعوت مردم به بندگی، طلب مغفرت و استقامت ماموریت پیامبر بود

مصلح ادامه داد: دومین ماموریت پیغمبر دعوت مردم به عبادت وبندگی خدا بوده که این پیام همه انبیا الهی بوده است ومردم را از طاغوت دوری کنند ودر مقام امامان نیز مهمترین پیام دعوت همگان به عبادت و بندگی خدا بود.

وی به سومین ماموریت پیغمبر اشاره و گفت: سومین ماموریت پیغمبر این بود که برای مردم طلب مغفرت کند و پیغمبر هر وقت مردم گناه می‌کردند برای آنها طلب مغفرت می کرد و این دعاهایی که ما می خوانیم به خاطر این است که خداوند به واسطه پیغمبر وامامان ما را ببخشد.

مصلح استقامت پیامبر را چهارمین ماموریت ایشان عنوان وخاطر نشان کرد:پیامبر در شرایط سخت بزرگ شد دشمنان تحریم های زیادی علیه وپیغمبر ویاران پیغمبر اعمال کردند وامروز می بینیم بر سر ما فشار وتحریم وضع می کنند.

برقراری عدالت مهمترین دغدغه پیامبر بود

وی ادامه داد:تحریم هایی که متوجه ما شده در طول تاریخ سابقه داشته ودشمنان اسلام به هر طریق بر مسلمانان فشار می آورند پیغمبر مامور استقامت در برابر دشمنان بود وملت اسلام نیز چنین است.

مصلح مهمترین دغدغه پیامبر را عدالت عنوان کرد و گفت: این پنجمین ماموریت به پیامبر بوده که پیامبر بر آن اهتمام داشت چه در گفتار و در کردار و در سایه اسلام و نظام اسلامی است که عدالت درست وضع می‌شود.

وی افزود: کسانی که خودشان را مدعی عدالت و حقوق بشر می دانند و دم از بشریت می زنند ولی در عمل چیز دیگری هستند واین اسلام است که برای حقوق همه حیوانات وانسانها قانون دارد.

مصلح احیای دو فریضه امر به معروف ونهی از منکر را نیاز کنونی جامعه عنوان کرد و تصریح کرد: ششمین ماموریت پیامبر نیز امر به معروف و نهی ازمنکر بود که اگر در جامعه احیا شود تمام مشکلات حل خواهد می شود.

وی ارشاد خانواده، حلال و حرام تشخیص دادن، شکر در مقابل نعمت‌های خداوند، تواضع و فروتنی، توکل برخدا و جهاد فی سبیل الله را از دیگر ماموریت پیامبر عنوان کرد و بر رعایت آنها در زندگی تاکید واسرار ورزید.

شیعه و سنی باید با وحدت و همدلی زیر سایه اسلام با آسایش زندگی کنند

حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش امام جمعه بندر ریگ نیز اظهار داشت: هفته وحدت نمادی ارزشمند برای وحدت میان مسلمانان است و شیعه و سنی باید یکپارچگی، وحدت و همدلی داشته باشند تا زیر سایه اسلام با آسایش زندگی کنند.

وی گفت: ما باید تبعیت از مقام عظمای ولایت و رهبری و همچنین تاکید ایشان که می فرمایند هر عملی که موجب اختلاف بین جوامع مسلمین باشد حرام شرعی است را راهبرد عملی وحدت بین مسلمین قرار دهیم.

هاشمی منش ادامه داد: باید در نشست های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وحدت و انسجام را به وجود آوریم که با این مشارکت ها اختلافات به حداقل خواهد رسید و تعامل حاصل می شود.

وی اضافه کرد: ما باید با راهگشا قرار دادن مشترکاتی همچون قرآن کریم، وجود نبی مکرم اسلام و سیره عملی پیامبر(ص) که از عوامل اصلی وحدت بین مسلمین با هر مذهبی است، از افراطی گری دوری کنیم.

امام جمعه بندر ریگ بیان داشت: باید اعتدال پیشه کنیم و خطوط قرمز را رعایت و در تعامل بیشتر با جامعه اسلامی همت ورزیم.

وی تصریح کرد: كسي كه ادعاي دوستي با اهل بيت (ع) و پيامبر (ص) را دارد بايد سعي كند با سيره و روش و منش آنها آشنا شود و عامل به دستورات آنها باشد.

هاشمی منش افزود: امروز تنها راه نجات بشر الگو قرار دادن پيامبر و ائمه معصوم (ع) و تمسك داشتن به سيره آنها است.

جوامع اسلامي بايد بيش از هر زماني با يكديگر اتحاد و انسجام داشته باشند

وی تاکید کرد: امروز مسلمانان و جوامع اسلامي بايد بيش از هر زماني با يكديگر اتحاد و انسجام داشته باشند؛ چرا كه غرب با ايادي خودش براي ازبين بردن ارزش هاي اسلامي و سلطه بر ممالك اسلامي نقشيه كشيدند و شيطان بزرگ يعني آمريكا در حال اجراي نقشه سلطه بر منابع سرزمين هاي اسلامي است.

هاشمی منش خاطر نشان ساخت: آنها با وقاحت و بي شرمي تمام به كشورهاي اسلامي مثل افغانستان و عراق به بهانه هاي واهي و به بهانه دفاع از حقوق بشر حمله كردند و امروز ديگر ممالك اسلامي را هم تهديد به حمله مي كند.

وی متذکر شد: مسلمانان جهان فرصت هاي بسيار خوبي را در اختيار دارند كه مي توانند با اين ظرفيت ها جلوي ياوه گويي هاي سران غرب را بگيرند ولي متأسفانه امروز مي بينيم از جاهايي كه ادعاي اسلاميت مي كنند و خود را خادمان حرمين شرفين مي دانند، با غرب همصدا شدند.

هاشمی منش بیان داشت: جمعيت كثير يك ميلياردي مسلمانان و افراد متعهد و متخصصي كه دارند و يكصد بندر استراتژيك بر سواحل درياها و اقيانوس هاي جهان و معادن بزرگ نفت و گاز و مس و اورانيوم همه امتيازهاي ارزشمند جهان اسلام هستند كه بايد با وحدت و انسجام حافظ اينها باشند.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: امروز مسلمان ها بايد با عزم و اراده و ايمان و با اتحاد و انسجام و با گرد آمدن حول محورهاي اصولي اسلام، كشتي اسلام را به ساحل امن هدايت كنند.