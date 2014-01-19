حجت‌الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بحث علم و علم اموزی یکی از مباحث مهم به شمار می رود و جایگاه آن بسیار بالاست.

نماینده جننوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر استکبار در مقابل کشور ما زانو می زند به دلیل توان بالای اندیشمندان، دانشمندان و محققان ما است چون انها خود را به سلاح علم و ایمان مسلح کرده اند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله امروز کشور ما دانش هسته‌ای است، گفت:دشمنان و معاندان کشور ما برنامه‌های زیادی برای کند و متوقف نمودن این پروژه بزرگ داشته اند و ناکام، برای رسیدن به اهداف پلید خود به هر کاری از جمله حذف فیزیکی دانشمندان، بزرگان و اندیشمندان ما دست می زدند و فکر می کردند که با این کار می توانند خللی در شکوفایی کشور ما وارد آورند ؛ ولی نقشه های شوم آنها باطل، و عظم و اراده مردم ولایی ما دستشان را تهی و کامشان را تلخ کرده است.

احمدی گفت: کشورهای استعمارگر با این طرز تفکر که کشور ما همچنان مانند قبل از انقلاب به آنها وابسته خواهد بود، خواب های شیرینی دیده بودند و فکر می کردند که دلسوزان و علاقه مندان به کشور می گذارند که آنها به مثابه کرم خونخوار، رگ توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را مکیده و عرصه را بر ما تنگ کنند.

وی دانشگاه ها را مولد تربیت نیروی انسانی عنوان کرد و اظهار داشت: باید توجه، نگاه، آرامش و بسترهای لازم به سوی دانشگاه ها سوق داده شده تا این مولد قدرتمند بتواند در تهیه رفاه، امنیت، شکوفایی و... کشور موثر و مفید واقع شود.

ظرفیت و پتانسیل بالای دانشگاه‌های جوب استان در کنار پارس جنوبی

وی گفت: دانشگاه های جنوب استان بوشهر تلاش خوبی در رشد علمی دانشجویان داشته اند و این امر در سال های اخیر مشهود بوده است و با اینکه مشکلات زیادی که همه ما بر آن واقفیم، داشته اند ولی رشد و توسعه آنها نیز مناسب بوده است.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاش های رئیس دانشگاه آزاد بوشهر گفت: با توانی که از حجت الاسلام جمال زاده سراغ داریم، ایشان می توانند فضای توسعه و پیشرفت را برای دانشجویان و دانشگاه مهیا کرده و مشکلات پیش روی این دانشگاه را نیز با حسن توجه مرتفع کنند.

وی افزود: انتظار داریم در فضای همدلی فضای فیزیکی این ساختمان هر چه سریعتر تکمیل شده تا دانشگاه آزاد کنگان وجهه، شکل و شمایل مناسب با جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

موسی احمدی ظرفیت و پتانسیل بالای این مرکز دانشگاهی در کنار صنعت عظیم پارس جنوبی را یکی از نکات برجسته و نقطه قوت این دانشگاه عنوان کرد و افزود: این ظرفیت بسیار مورد توجه است و می تواند به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی مورد نیاز با صنعت دیده شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در بحث اشتغال، زیرساخت های ما بوده که متاسفانه در سال های گذشته دیده نشده بود و در صورت ترسیم چشم اندازی در آن سال ها، امروز مشکلاتی نظیر تراکم در برخی رشته ها و ضعف در دیگر رشته ها را نداشتیم و توازن نیز بین صنعت و دانشگاه و علم نیز به‌وجود می آمد.