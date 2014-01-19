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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

معاون  وزیر بهداشت تاکید کرد؛

جایگاه سلامت در افق 1404/ ضرورت تعامل قوای سه گانه

جایگاه سلامت در افق 1404/ ضرورت تعامل قوای سه گانه

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: موضوع سلامت و بهداشت در دین مبین اسلام جایگاه ویژه ای دارد که باید مورد توجه همگان به ویژه مسئولان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی بهترین حوزه برای خدمت به مردم را حوزه سلامت دانست و گفت: کمک به بیماران و نجات جان بیماران از مواردی است که پاداش ارزش بسیاری نزد خداوند دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت و بهداشت و درمان اظهار داشت: در افق 1404 نخستین اولویت در سند چشم انداز مقوله سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موهبتی از مهمترین اولویت ها در توسعه پایدار را موضوع بهداشت و درمان و سلامت عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف حوزه سلامت که یک موضوع فرابخشی است نیازمند عزم ملی در همه بخشها هستیم.

وی ادامه داد: برای نهادینه شدن موضوع سلامت علاوه بر همراهی و تعامل قوای سه گانه باید در حوزه فرهنگ عمومی نیز اقداماتی صورت پذیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت تحقق دسترسی آسان و عادلانه تمامی اقشار به بهداشت و درمان گفت: باید برای تحقق شاخص های عدالت در حوزه بهداشت و درمان برنامه ریزی جامعی صورت گیرد و از همه ظرفیتها استفاده شود.

موهبتی اضافه کرد: مقوله بهداشت که از زیربنای های اصلی حوزه سلامت است باید به خوبی در جامعه تبیین و نهادینه شود.

وی تصریح کرد: برای اداره شدن بهتر بیمارستانها و ارائه خدمات عادلانه در حوزه بهداشت و درمان به مردم باید تعرفه ها واقعی و بیمه ها کارآمدتر شوند.

کد مطلب 2217037

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