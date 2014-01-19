جایگاه سلامت در افق 1404/ ضرورت تعامل قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی بهترین حوزه برای خدمت به مردم را حوزه سلامت دانست و گفت: کمک به بیماران و نجات جان بیماران از مواردی است که پاداش ارزش بسیاری نزد خداوند دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت و بهداشت و درمان اظهار داشت: در افق 1404 نخستین اولویت در سند چشم انداز مقوله سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موهبتی از مهمترین اولویت ها در توسعه پایدار را موضوع بهداشت و درمان و سلامت عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف حوزه سلامت که یک موضوع فرابخشی است نیازمند عزم ملی در همه بخشها هستیم.

وی ادامه داد: برای نهادینه شدن موضوع سلامت علاوه بر همراهی و تعامل قوای سه گانه باید در حوزه فرهنگ عمومی نیز اقداماتی صورت پذیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت تحقق دسترسی آسان و عادلانه تمامی اقشار به بهداشت و درمان گفت: باید برای تحقق شاخص های عدالت در حوزه بهداشت و درمان برنامه ریزی جامعی صورت گیرد و از همه ظرفیتها استفاده شود.

موهبتی اضافه کرد: مقوله بهداشت که از زیربنای های اصلی حوزه سلامت است باید به خوبی در جامعه تبیین و نهادینه شود.

وی تصریح کرد: برای اداره شدن بهتر بیمارستانها و ارائه خدمات عادلانه در حوزه بهداشت و درمان به مردم باید تعرفه ها واقعی و بیمه ها کارآمدتر شوند.