میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی 38 درصد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، نبیل صلیب رئیس کمیته عالی انتخابات مصر اعلام کرد: میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر 38.6 درصد از مجموع کسانی که حق مشارکت داشته اند بوده است.

وی افزود: از مجموع واجدان شرایط اخذ رای حدود 20 میلیون نفر در همه پرسی شرکت کردند که در این میان 98.1 درصد رای آری دادند که این میزان بالایی در مقایسه با همه پرسی 2012 است و تنها 1.9 درصد به آن رای منفی دادند.

وی افزود: برای اولین بار از تکنولوژی الکترونیکی برای علمیات رای گیری استفاده شد که این کار قضات و ناظران بر روند همه پرسی و شمارش آراء را آسان کرد.

صلیب تاکید کرد: کمیته عالی انتخابات خود را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می کند.

این در حالی است که اشرف بیومی نویسنده و تحلیلگر سیاسی اعلام کرد: برخی مقایسه های نادرستی می کنند و این اشتباه است که همه پرسی در آمریکا را با مصر مقایسه کنند زیرا قابل قیاس نیست و مصر همانند آمریکا با ثبات نیست. اگر میزان مشارکت در همه پرسی در سال 2012 را مد نظر قرا دهیم میزان مشارکت 21 درصد بود اما 38 درصد قابل توجه است. مصری ها حاکمی قوی می خواهند که آن را به سلامت از سختی ها عبور دهد.

از سوی دیگر اکرم الزند عضو جمعیت مصری گفت: جوانان مصری در همه پرسی مشارکت نکردند و آن را تحریم کردند.