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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

نظارت روزانه بر قطارهای مسافری/ 98 درصد قطارها در نوروز خدمات‌دهی می‌کنند

نظارت روزانه بر قطارهای مسافری/ 98 درصد قطارها در نوروز خدمات‌دهی می‌کنند

معاون مسافری شرکت راه آهن با اشاره به اجرای طرح نظارت روزانه بر قطارهای مسافری، گفت: امسال تا 98 درصد ناوگان برای نوروز در سیر قرار می گیرد.

محمد راشدی در گفتگو با مهر در خصوص افزایش کیفیت قطارها در نوروز امسال گفت: در دو سال گذشته به دلیل واگذاری شرکت رجا به عنوان متولی بخش مسافری به سازمان تامین اجتماعی نظارت از قطارهای بخش خصوصی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در این مدت متاسفانه شاهد کاهش کیفیت قطارها بودیم، گفت: برنامه ریزی برای نظارت بیشتر با همکاری پیمانکاران انجام گرفته است تا به صورت روزانه شرکت هایی از بخش خصوصی بر قطارها نظارت کند. این را به شرکت های مالک هم منعکس می کنیم تا برای نوروز خدمات دهی و کیفیت قطارها افزایش یابد.

معاون مسافری شرکت راه آهن با بیان اینکه استانداردها را به شرکت های خصوصی ابلاغ می کنیم تا کیفیت قطارها در نوروز افزایش پیدا کند خاطرنشان کرد: در نروز امسال بیش از 95 تا 98 درصد ناوگان  در سیر قرار می دهیم و درصد کمی هم ذخیره سازی می شود.

راشدی تصریح کرد: برنامه های تعمیراتی برای قطارها امسال هم صورت گرفته وامیدواریم با افزایش ناوگان و تعداد قطارها جابجایی مسافر بیشتری داشته باشیم.

کد مطلب 2217136

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