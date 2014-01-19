بررسی عملکرد هیئت پزشکی ورزشی استان قم با برگزاری مجمع سالیانه

محسن دوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته قرار است مجمع سالیانه هیئت پزشکی ورزشی استان قم روز سه شنبه هفته جاری با حضور مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شود.

وی ادامه داد: میزبان این مجمع سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم است و در اولین روز بهمن ماه این سالن با حضور اعضای مجمع هیئت پزشکی ورزشی استان قم پذیرای حاضرین در مجمع سالیانه این هیئت ورزشی است که هم اکنون ریاست آن را محمد گلفشان بر عهده دارد.

دوعلی افزود: در این مجمع رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم که در سال 89 با کسب رای اعتماد اعضای واجد شرایط رای دادن حاضر در مجمع، برای دومین بار به عنوان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم انتخاب شد به ارائه گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این هیئت می پردازد.

دبیر مجامع هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم افزود: گلفشان که دو دوره چهار ساله مسئولیت ریاست هیئت پزشکی ورزشی استان قم را عهده دار است، در تیرماه آن سال در انتخابات ریاست این هیئت نیز تنها کاندیدای احراز این سمت بود و بر همین اساس با کسب تمام آرای اعضای مجمع برای دومین دوره چهار ساله در سمت خود ماندگار شد.

وی با اشاره به عملکرد هیئت پزشکی ورزشی استان قم در هفت سال گذشته فعالیت این هیئت، تصریح کرد: در این سال ها مجموعه این هیئت با تلاش خود نقش مهمی در بهبود امور کیفی ورزش استان قم در حیطه وظایف و امور محوله خود داشته اند.

دوعلی اذعان کرد: تعامل نزدیک و تنگاتنگ با اداره کل ورزش و جوانان و برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی در موضوعات علمی پزشکی ورزشی مربوط به رشته‌های ورزشی مختلف از جمله‌ کارهایی است که این هیئت به شکلی مطلوب انجام داده است.

دبیر مجامع هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم یاد آور شد: در واقع انتظار این اداره کل نیز این است که این هیئت با برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی مناسب، همچنان به توسعه فعالیت‌های خود در راستای کیفی سازی خدمات درمانی به ورزش استان قم تداوم ببخشد.

وی همکاری بسیار خوب هیئت پزشکی ورزشی استان قم با فدراسیون را یکی از نقاط موفقیت آمیز فعالیت‌های این هیئت بیان کرد و افزود: هیئت پزشکی ورزشی استان قم با توجه به تعاملات نزدیک با فدراسیون در امور مختلف، در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته است.