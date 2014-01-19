تدوین برنامه 5 ساله دوم شهرداری بر اساس فرمایشات رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی اظهار کرد: وجود آلودگی هوا و مشکلاتی در زمینه حمل و نقل عمومی از جمله مواردی بود که ایشان به آن ها اشاره کردند که خوشبختانه در برنامه دوم شهرداری نگاه عمیقی به موضوع حمل و نقل عمومی شده و منابع خوبی برای توسعه آن تعریف کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راه حلهای رفع مشکل آلودگی هوای تهران ، توسعه حمل و نقل عمومی است افزود : در برنامه 5 ساله دوم شهرداری توسعه خطوط مترو و دیگر شبکه های حمل و نقل عمومی مانند اتبوس در نظر گرفته شده است البته کنترل دیگر وسایل نقلیه آلاینده نیز از دیگر راهکارهای کلهش آلودگی هوا خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار کرد: برای 5 سال آینده شهر تهران حدود 150 کیلومتر توسعه خطوط مترو را مد نظر قرار داده ایم که به طور میانگین سالانه احداث 30 کیلومتر خطوط مترو پیش بینی شده است. خرید تعداد زیادی واگن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دنیامالی با اشاره به دیگر فرمایشات رهبری در خصوص حفظ باغات و ارتفاعات تهران، گفت: دیگر کمیسیونهای مربوط به این حوزه ها در شورای شهر نیز این مسایل را مورد توجه قرار داده و در برنامه 5 ساله مدنظر قرار خواهند داد.