فردا اجرای برنامه اقدام ژنو شروع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تازه ترین مطلب خود در فیس بوک به ترور دیپلمات ایرانی در یمن اشاره کرده و از دست آوردهای دومین سفر منطقه ایش نوشته است.

متن کامل این متن به این شرح است:

دوستان سلام

امروز میلاد مسعود پیامبر بزرگ اسلام و امام صادق است که امیدوارم بر همه شما مبارک باشد. من و دوستانم در وزارت امور خارجه در سوگ از دست دادن یکی از همکاران خوب و پرتلاش مان نشسته ایم که دیروز بدست عناصر تندروی تکفیری که بویی از پیام راستین پیامبر رحمت نبرده اند به شهادت رسید. من این واقعه دردناک را به خانواده محترم و دوستان و همکاران شهید ابوالقاسم اسدی تسلیت عرض می نمایم.

در چند روز گذشته که در سفر منطقه ای بودم جنایات و بی رحمی این جریان خطرناک و کوردل را در لبنان و عراق و اردن و سوریه از نزدیک مشاهده کردم و اجماع همه مقامات و مردم این منطقه برای مبارزه با این تفکر منحرف و خطرناک و حامیان کوته بین آنها را به وضوح ملاحظه کردم. سران این گروه های تندرو و تکفیری با عوامفریبی و سوء استفاده از احساسات جریحه دار شده جوانان مسلمان، صحنه های فجیعی از کشتار و قتل های دست جمعی آفریده اند که با روح و پیام اسلام و پیامبر بزرگوار آن که خداوند وجود گرامی اش را رحمت برای همه آفرینش معرفی نموده و رفتار حضرتش نمونه اعلای مدارا و ملاطفت نه تنها با مؤمنین بلکه با کفار و دشمنانش بوده است بیگانه است و هر مسلمان و انسانی از آن جز انزجار واکنشی نمی تواند داشته باشد.

در همه دیدارهایی که در منطقه و در روسیه داشتم، آمادگی ایران برای گفتگو و همکاری با همه کشورهای منطقه و جهان برای برخورد ریشه ای با تندروی و فرقه گرایی را مورد تاکید قرار دادم. ما امیدواریم که گروه کوچکی که با کوته نظری و کوته بینی به حمایت از این حرکت های خطرناک که در آینده بیش از همه دامنگیر خودشان خواهد شد می پردازند و به آتش جنگ و نزاع و کشتار و خشونت در منطقه و خارج از آن دامن می زنند، راه گفتگو و تفاهم و تقویت وحدت میان مسلمانان را برگزینند و البته ما نیز در کنار آمادگی برای گفتگو و تشریک مساعی، اسناد متقن نقش خطرناک آنها در این جنایات در عراق و یمن و لنبان و سوریه و .. را در اختیار نهادهای جهانی قرار خواهیم داد.

مذاکرات بنده و هیئت همراه در هر پنج کشور بسیار خوب و فشرده بود. همه این کشورها از نمایندگان شما مردم سربلند در بالاترین سطح استقبال کردند و سران هر پنج کشور و مقامات سیاسی و نمایندگان گروه ها و احزاب و دانشگاهیان و مؤسسات پژوهشی با دیدگاه های متفاوت و بعضا متضاد در کنار هم برای دیدار با بنده و هیئت همراه حضور پیدا کردند که همه این عزت را از شما مردم بزرگوار می دانم. حجم درخواست برای دیدار آن چنان زیاد بود که از غروب یکشنبه که وارد لبنان شدیم تا ساعت 10 شب پنجشنبه که از روسیه خارج شدیم هر روز و هرشب حتی تا ساعت یک و دو بامداد با مقامات سیاسی و گروه های مختلف دیدار و گفتگو داشتیم. امیدوارم حاصل این گفتگوها در توسعه روابط همه جانبه ایران با با این پنج کشور و نیز در تقویت ثبات و آرامش در این منطقه حساس نقش مثبت و سازنده ای داشته باشد.

فردا نیز اجرای برنامه اقدام ژنو شروع خواهد شد و من امیدوارم که اجرای مرحله اول نتایج مثبتی برای کشور و صلح و ثبات در منطقه و جهان داشته باشد و زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند.

به یاری خدا، فردا صبح برای جلسه کمیسیون مشترک عازم ترکمنستان خواهم شد و پس از آن نیز برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به داوس خواهم رفت. هفته آینده برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه آفریقا احتمالا سفری به اتیوپی خواهم داشت و از آنجا برای شرکت در اجلاس سالانه امنیتی مونیخ به آلمان سفر خواهم کرد. سفر مقامات مختلف به تهران هم با شتاب و حجم بی نظیری در جریان است. علاوه بر هیئت های پارلمانی اروپایی و آفریقایی در هفته های گذشته، دیروز میزبان وزیر خارجه سنگال بودم و هفته های آینده میزبان وزیر خارجه سوئد و لهستان و چند شخصیت برجسته جهانی خواهیم بود. به دلیل همین فشردگی برنامه هاست که قدری گزارش دهی به شما دوستان بزرگوار دیر می شود. امیدوارم مرا ببخشید.

خدا یار و نگهدارتان