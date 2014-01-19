به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «جایی آن بالا» به کارگردانی و بازی بابک حبیبی فر به بخش مسابقه فستیوال FMCE در مکزیک که امسال سومین دوره آن است، راه یافت.

این جشنواره از بیستم تا بیست و چهارم ژانویه (سی ام دی ماه تا چهارم بهمن) برگزار می شود و در آن علاوه بر فیلم های بلند سینمایی فیلم های کوتاه در بخش های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی به نمایش و رقابت می پردازند.

این ششمین حضور جهانی «جایی آن بالا» است و پیش از این در جشنواره های اسپانیا، آرژانتین و انگلیس به نمایش در آمده بود.

این فیلم داستان مردی را به تصویر می کشد که در حال خودکشی است. نویسنده، کارگردان، بازیگر و تدوینگر این فیلم بابک حبیبی فر است و فیلمبرداری آن بر عهده صادق سوری بوده است.