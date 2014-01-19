فروریختن سقف پمپ بنزین در یاسوج زیر بار برف/ هشت خودرو خسارت دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاد و طی آن خسارتی به این پمپ بنزین و خودروهای در حال سوختگیری وارد شد.

حسین رضایی یکی از شاهدین این حادثه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال سوختگیری ماشین خود بودم که یک دفعه صدای شکستن پایه های سقف به گوش رسید و سقف پایین آمد.

رضایی افزود: بلافاصله همه کسانی که زیر سقف بودند، فرار کردند اما سقف ریزش کرد و چندین خودرو در زیر آن ماندند.

وی بیان کرد: پس از این حادثه اطراف پمپ بنزین بسیار شلوغ شد و خیابان های اطراف بر اثر ترافیک شدید بسته شد.

رضایی عنوان کرد: نیروهای آتش نشانی و امداد و نجات نیز به موقع در محل حاضر شدند و اقدام به مدیریت حادثه کردند.

سه نفر زخمی شدند/ هشت خودرو خسارت دیدند

یکی از مسئولین این پمپ بنزین نیز به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش برف و همچنین بجای ماندن برف از بارشهای قبلی، سقف این جایگاه فرو ریخته است.

شهریار باقری افزود: این حادثه منجر به زخمی شدن سه نفر شد اما خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت.

وی بیان کرد: به هشت خودرو که مشغول سوختگیری بودند نیز خسارت‌هایی وارد شد.

باقری اظهار داشت: پس از وقوع حادثه در اسرع وقت مخزنهای بنزین بسته شد تا خدای ناکرده حادثه ای دیگر رخ ندهد.

وی همچنین تصریح کرد: شرکتی که سقف این جایگاه را اجرا کرده تا فردا برای تعمیر این جایگاه به یاسوج می آید.

باقری همچنین از ستاد بحران استانداری استان تقدیر کرد و گفت: اعضای ستاد بحران چندین بار در محل حادثه حاضر شدند و پیگیری های لازم را برای رفع مشکلات این جایگاه انجام دادند.

وی ابراز امیدواری کرد: این پمپ بنزین تا یک ماه آینده دوباره فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر یاسوج با کمبود پمپ بنزین مواجه است که با تعطیلی این جایگاه، مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد خواهد شد و لازم است مسئولین برای راه اندازی هرچه سریعتر این پمپ بنزین تلاش کنند.

علاوه بر این جایگاه، سه جایگاه دیگرسوخت بنزین در محدوده شهر یاسوج وجود دارد که یکی از آنها حدود یک سال است به دلیل مشکلات مدیریتی تعطیل شده است.