به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم فوتبال ابومسلم مشهد و راهیان کرمانشاه که عصر امروز و در چارچوب هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد با نتیجه پر گل 4-2 به نفع تیم میزبان به پایان رسید.

شاگردان حنطه در این مسابقه نشان دادند که فوتبال خراسان و مشهد هنوز هم رگه هایی از زیبایی ها و غیرت و تعصبش را حفظ کرده و با وجود بی پولی و مشکلات متعدد مالکیتی که در آن گرفتار شده هنوز حرف های زیادی برای گفتن در درون مستطیل سبز دارد.

بازیکنان تیم ابومسلم در این مسابقه از همان ابتدای بازی به قصد پیروزی وارد میدان شدند و با انجام یک بازی هجومی در مقابل تیم پنجم جدول گروه شان توانستند در پیایان نیمه اول حریفشان را به سه گل خورده به رختکن بفرستند.

شاگردان علی حنطه نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کردند تا در این نیمه نیز یک گل دیگر به اندوخته هایشان اضافه کرده باشند.

بازیکنان کرمانشاهی نیز در نهایت توانستند دو گل خورده را جبران کنند تا این بازی با نتیجه 4-2 به نفع تیم میزبان پایان یابد.

مشهد با کسب این سه امتیاز به رده هشتم گروه (ب) جدول لیگ دسته یک فوتبال کشور صعود کرد.