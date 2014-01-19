قرآن ابراهیم سلطان در حرم رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن ابراهیم سلطان همزمان با 17 ربیع الاول در حرم رضوی و با حضور گسترده زائران و مجاوران رونمایی شد.

برپایه این خبر بیش از چهار سال 50 نفر از هنرمندان مؤسسه آفرینش‌های هنری برای باز نشر این قرآن تلاش کردند.

این قرآن به لحاظ ابعاد و چاپ زمان طولانی را به خود اختصاص داده و با ابعاد 62 در 82 سانتی‌متر در 16 برگ و با صفحه‌آرایی و ترکیب بسیار زیبا کتابت شده است.

گفتنی است، ابراهیم سلطان نوه تیمور و از خوشنویسان فاخر و زبردست ایرانی است که آثاری همچون کتیبه ایوان مقصوره و قرآن دروازه قرآن شهر شیراز از کارهای وی محسوب می شود.