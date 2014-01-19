مسابقات ووشو بانوان خراسان رضوی با قهرمانی تیم مشهد پایان یافت

غلامعلی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سبک بی شائولین رشته پر طرفدار ووشو، یکی از سبک های فعال در خراسان رضوی است که بیشتر از هزار بانوی ووشو کار در استان به صورت جدی در این سبک ورزشی فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ووشو سبک بی شائولین بانوان استان در کشور تصریح کرد: بانوان استان در این سبک همواره جزء چند تیم برتر کشور هستند و تیم جوانان استان نیز در سال جاری در رده دوم سبک بی شائولین کشور قرار گرفته است.

محمودی با اشاره به مسابقات سبک بی شائولین بانوان که از صبح امروز 29 دی ماه در مجموعه ورزشی مجد مشهد آغاز شد اظهار کرد: حدود 100 ووشو کار خانم در قالب 10 تیم از شهرهای مختلف استان در این دوره از مسابقات حضور داشتند که در نهایت تیم مشهد در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

وی افزود: ووشو کاران شهرستان قوچان در جایگاه دوم تیمی این مسابقات قرار گرفتند و تیم شهرستان سرخس نیز در جایگاه سوم مسابقات بی شائولین بانوان استان قرار گرفت.

مسئول سبک بی شائولین استان اظهار کرد: نفرات برتر این مسابقات تیم بانوان سبک بی شائولین استان را تشکیل خواهند داد.