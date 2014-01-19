توسعه فعاليت هاي ديني و فرهنگي در كردستان با استفاده از ظرفيت مساجد ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قلعه شاخاني ظهر امروز در مراسم مولودي خواني به مناسبت ميلاد حضرت محمد (ص) كه در مسجد خليل الله نايسر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: توسعه فعاليت هاي ديني و فرهنگي در استان كردستان با استفاده از ظرفيت هاي مساجد و اماكن مذهبي يك امر لازم و ضروري است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي بالاي استان كردستان براي توجه به برگزاري برنامه ها و مراسم هاي متعدد فرهنگي عنوان كرد: خوشبختانه در كنار وجود ظرفيت هاي مناسب مردم اين استان نيز علاقمندي خوبي نسبت به حضور در برنامه هاي فرهنگي و ديني دارند و به همين دليل بايد به اين مهم به صورت ويژه توجه شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی كردستان ادامه داد: برنامه های فرهنگی، هنری و قرآنی باید همه افراد جامعه و مناطق مختلف استان كردستان را به ویژه مناطق کم برخوردار از نظر امکانات فرهنگی، هنری و قرآنی را پوشش دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان كردستان افزود: با توجه به اینکه مناطق حاشیه شهر سنندج فاقد امکانات سخت افزاری برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و قرآنی است لذا از ظرفیت مساجد در قالب کانون های فرهنگی هنری می توان به نحو شایسته استفاده كرد و این امر می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق موثر باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در اين مراسم مولودي خواني يادآور شد: برگزاری مراسم مولودی خوانی به مناسبت ماه مولود پیغمبر و میلاد سراسر نور و رحمت آخرين فرستاده خداوند متعال در بیشتر مساجد دارای کانون فرهنگی هنری در حال برگزاری و کام مردم و عاشقان به حضرت رسول(ص) را شیرین می کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی اذعان داشت: مردم کردستان هر ساله در ایام ماه مولود ماه ربیع الاول اقدام به برگزاری جشن های میلاد اشرف مخلوقات حضرت محمد(ص) با ویژه برنامه های مولودی خوانی و دف نوازی و توزیع شیرینی و شربت و نقل میان مردم و عاشقان آن حضرت می نمایند.

قلعه شاخانی گفت: شهرک نایسر با وجود جمعیت 30 هزار نفری دارای مساجد مناسب جهت برگزاری مراسمات ویژه فرهنگی هنری و قرآنی است براین اساس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کانون مساجد استان با دعوت از مردم و ماموستایان اقدام به برگزاری مراسم مولودی خوانی نمود که با استقبال کم نظیرمردم این منطقه مواجه شد.

در مراسم مولودی خوانی شهرک نایسر سنندج که در کانون شهید شیخ الاسلام مسجد ابراهیم خلیل الله با حضور بیش از 500 نفر از اهالی این شهرک برگزار شد گروه مولودي خواني و دف نوازي "اهل دل" به سرپرستی جمال محمدی از مولودی خوانان برجسته به مجلس شور و شعف زیبایی بخشید. از نکات برجسته و قابل تأمل مراسم مولودی خوانی مسجد ابراهیم خلیل الله شهرک نایسر حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم بود.

در این مراسم که از تعدادی از ماموستایان برجسته و مسئولان کانون های فرهنگی هنری مساجد روستاها نیز دعوت شده بود، يكي از روحانيون حاضر در اين مراسم طي سخناني اظهار داشت : نعمت های خداوند متعال بی شمار است، اما از بزرگترین و پر خیر ترین نعمتهایی که خداوند متعال بر ما منت گذاشته و وی را برای هدایت نوع بشر فرستاد پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد(ص) است، اگر ما امروز در این مکان مقدس جمع شدیم و جشن برگزار می کنیم از نعمت فرستادن پیامبر نور رحمت حضرت محمد(ص) برای هدایت بشر تشکر و قدردانی می کنیم.