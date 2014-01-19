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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

دیدار رییس جمهور با خانواده شهید اهل تسنن

دیدار رییس جمهور با خانواده شهید اهل تسنن

رییس جمهور با خانواده شهید حسن زاده از اهل تسنن دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صفحه دکتر روحانی در توییتر، رییس جمهور با خانواده شهید حسن زاده از اهل تسنن دیدار کرد.

هم چنین رییس جمهوری صبح امروز یکشنبه در مراسم دیدار جمعی از مسئولان کشور، میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و گروه‌هایی از مردم با رهبر معظم انقلاب گفت: باید امروز در جهان اسلام به ریشه های اختلاف پرداخته و آنها را از بین برد و با تبعیض و توسعه نایافتگی و فقر مقابله کرد.وی افزود: باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم امت واحده اسلامی را از نو بسازیم و تمدن بلند اسلامی را بار دیگر احیا کنیم.

کد مطلب 2217255

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