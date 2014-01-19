سالن های اجرا در استان البرز مناسب نیست/ جای تئاتر مردمی در اجراها خالی است

سیدموسی حسینی کاشانی در آخرین روز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل و بررسی برخی موانع و مشکلات فرا روی هنرمندان تئاتر در استان پرداخت و گفت: هنرهای نمایشی در این استان پیشرفت و توسعه نخواهد داشت مگر آنکه زیر ساخت های مناسب را فراهم آوریم.

وی افزود: در حال حاضر " محل تمرین" و " سالن های اجرای نامناسب" مهمترین دغدغه در این حوزه به شمار می رود و موجب شده تا به رغم توانایی های هنرمندان تئاتر در این استان شاهد موفقیت های چشم گیری نباشیم.

ارشاد البرز دغدغه ایجاد زیر ساخت های فرهنگی دارد

مدیرکل ارشاد البرز در ادامه با بیان اینکه فراهم ساختن امکانات زیرساختی برای گروه های نمایشی از دغدغه های اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، عنوان کرد: این اداره کل در نظر دارد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی زمینه ایجاد امکانات زیرساختی مورد نیاز را فراهم کند تا جامعه هنرهای نمایشی استان بدون دغدغه مسیر توسعه و ترقی را طی کند.

اقتصاد هنر تنها راه برون رفت مشکلات مالی اهالی تئاتر است

کاشانی گفت: بهره گیری از اقتصاد هنر بهترین راه حل برای رفع مشکلات مالی هنرمندان حوزه نمایشی است که باید مانور بیشتری روی آن داده شود؛ در این راستا فروش بلیط و جذب اسپانسر در اجراهای آثار می تواند راهگشای بخشی از امور جاری باشد.

مدیرکل ارشاد البرز بیان کرد: تئاتر مقوله ای است که شاید برای هنرمندان این عرصه بازخورد مالی و چرخه اقتصادی نداشته باشد لذا عدم تامین مالی دغدغه اصلی و مهم ترین علت عدم فعالیت آن ها محسوب می شود و راهکار رهایی هنرمندان از مشکلات مالی استفاده از اقتصاد هنر و تامین بودجه از طریق تئاتر برای اعضای این جامعه هنری است.

نمایشنامه های تئاتر باید از جنس مردم نوشته شود

حسینی کاشانی در ادامه نهیبی به نوشته های تئاتری نیز داشت و عنوان کرد: برای توسعه تئاتر استان علاوه بر ایجاد امکانات زیرساختی باید بستری فراهم شود تا مخاطبان از فرصتی برای رفتن به تئاتر استفاده کنند.

وی افزود: مهمترین مشکل تئاتر این است که تئاتر و نمایشنامه ها برای مخاطب و مردم نوشته و ساخته نمی شود و همین امر موجب دوری مردم از سالن های تئاتر شده است.