تجهیز اورژانس سر بیژن ضروری است/ غیرمقاوم بودن 40 درصد ساختمانهای روستایی جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امینی روش در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات صورت گرفته در منطقه برفگیر سربیژن گفت: با اقدامات راهداران تاکنون این جاده در بارندگیهای اخیر بسته نشده است و رفت و آمد در این محور ادامه دارد.

وی گفت: این محور برفگیر به خصوص در زمستانها چندین بار شاهد برف بسیار شدید است و آمادگی کامل راهداران، هلال احمر و اورژانس در این منطقه ضروری است.

امینی روش خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز شاهد آمادگی بسیار مطلوب در این گردنه بودیم اما تجهیز ساختمان اورژانس سربیژن با توجه به حادثه خیز بودن این جاده ضروری است و باید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

سرپرست فرمانداری جیرفت گفت: گردنه سربیژن یکی از محورهای اصلی جنوب کرمان برای دسترسی به شهرستان بافت و مرکز استان کرمان است.

وی همچنین به خسارات برف به واحدهای غیر مقاوم این منطقه خبر داد و گفت: باید اعتبار لازم برای مقاوم سازی این ساختمانها اختصاص یابد.