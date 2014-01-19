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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

امینی روش:

تجهیز اورژانس سر بیژن ضروری است/ غیرمقاوم بودن 40 درصد ساختمانهای روستایی جیرفت

تجهیز اورژانس سر بیژن ضروری است/ غیرمقاوم بودن 40 درصد ساختمانهای روستایی جیرفت

جیرفت – خبرگزاری مهر: سرپرست فرماندار جیرفت با اشاره به حادثه خیز بودن جیرفت گفت: با توجه به سوانح طبیعی استان باید برای مقاوم سازی ساختمانهای روستایی و شهری جیرفت اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امینی روش در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات صورت گرفته در منطقه برفگیر سربیژن گفت: با اقدامات راهداران تاکنون این جاده در بارندگیهای اخیر بسته نشده است و رفت و آمد در این محور ادامه دارد.

وی گفت: این محور برفگیر به خصوص در زمستانها چندین بار شاهد برف بسیار شدید است و آمادگی کامل راهداران، هلال احمر و اورژانس در این منطقه ضروری است.

امینی روش خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز شاهد آمادگی بسیار مطلوب در این گردنه بودیم اما تجهیز ساختمان اورژانس سربیژن با توجه به حادثه خیز بودن این جاده ضروری است و باید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

سرپرست فرمانداری جیرفت گفت: گردنه سربیژن یکی از محورهای اصلی جنوب کرمان برای دسترسی به شهرستان بافت و مرکز استان کرمان است.

وی همچنین به خسارات برف به واحدهای غیر مقاوم این منطقه خبر داد و گفت: باید اعتبار لازم برای مقاوم سازی این ساختمانها اختصاص یابد.

کد مطلب 2217277

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