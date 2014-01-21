بازگشت 10 مربی به آنجایی که بزرگ شده بودند/ تکرار خاطرات در لباس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه میلان بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، "ماسیمیلیانو الگری" سرمربی خود را اخرج کرد و "کلارنس سیدورف" ستاره پیشین این تیم را به عنوان سرمربی جدید باشگاه معرفی کرد. میلان در این فصل تنها 5 پیروزی کسب کرد و شکست 4 بر 3 مقابل ساسولو باعث شد سران باشگاه زودتر از موعد الگری را بر کنار کنند و سیدورف را که در باشگاه بوتافوگو بازی می‌کرد، فراخواند تا هدایت روسونری‌ها را به عهده بگیرد.

سیدورف از فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کرد تا روی نیمکت میلان بنشیند. سران باشگاه امیدوارند تعهد، علاقه و تعصبی که سیدورف به میلان دارد، این تیم را بار دیگر به روزهای اوج خود بازگرداند و بار دیگر به یکی از مدعیان قهرمانی سری آ تبدیل کند.

در ادامه این گزارش نگاهی به 10 بازیکنی می‌اندازیم که به عنوان سرمربی به باشگاه خود بازگشتند:

کارلو آنچلوتی

بازگشت به: میلان

دوران بازی: 1987 تا 1992

دوران مربیگری: 2001 تا 2009

یکی از معدود افرادی که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. کارلو آنچلوتی یک از موفق‌ترین مربیان حال حاضر جهان است که در دوران بازی خود نیز با میلان سال‌های بسیار خوبی را تجربه کرد. او در مجموع 17 عنوان قهرمانی را در دوران بازی و مربیگری خود با میلان کسب کرد. او به عنوان سرمربی روسونری‌ها را در سال های 2003 و 2007 قهرمان اروپا کرد.

فابیو کاپلو

بازگشت به: میلان، رم، یوونتوس

دوران بازی: 1967 تا 1970 برای رم، 1970 تا 1976 برای یوونتوس و 1976 تا 1980 برای میلان

دوران مربیگری: 1991 تا 1996 و 1997 تا 1998 میلان، 1999 تا 2004 رم و 2004 تا 2006 یوونتوس

کاپلو در نخستین بازگشت خود به میلان در سومین فصل حضورش در این تیم روسونری‌ها را به عنوان قهرمانی اروپا رساند. او بعدا با میلان قهرمانی سری آ را هم کسب کرد. او به هر تیمی بازگشت حداقل یک قهرمانی سری آ با این تیم کسب کرد، البته 2 قهرمانی او با یوونتوس به دلیل رسوایی کالچوپولی از این تیم گرفته شد.

آنتونیو کونته

بازگشت به: یوونتوس

دوران بازی: 1991 تا 2004

دوران مربیگری: 2011 تا کنون

به مدت 13 سال کونته قلب تپنده خط هافبک و کاپیتان بیانکونری‌ها بود، تیمی که عادت کرده بود تمامی جام‌ها را فتح کند. وقتی کونته در سال 2011 به عنوان سرمربی به یوونتوس برگشت، این تیم به دلیل رسوایی کالچوپولی بسیار افت کرده بود و می‌خواست به روزهای اوج خود برگردد. در طول 2.5 سال گذشته سرمربی پیشین سیه‌نا، یوونتوس را به دو قهرمانی سری آ و دو سوپرکاپ ایتالیا رسانده و اکنون در آستانه سومین قهرمانی پیاپی در سری آ است که برای نخستین بار در 79 سال اخیر رخ می‌دهد.

کنی دالگلیش

بازگشت به: سلتیک، لیورپول

دوران بازی: 1969 تا 1977 برای سلتیک، 1977 تا 1990 برای لیورپول

دوران مربیگری: 1999 تا 2000 سلتیک، 1985 تا 1991 و 2011 تا 2012 لیورپول

دالگلیش به عنوان سرمربی سلتیک موفقیت چندانی نداشت و تنها قهرمانی جان اتحادیه اسکاتلند را با این تیم کسب کرد. اما ناف دالگلیش را با لیورپول برده‌اند، این سرمربی 62 ساله در نخستین حضور خود در آنفیلد به عنوان سرمربی 3 عنوان قهرمانی در لیگ و 2 عنوان قهرمانی در جام حذفی را با لیورپول کسب کرد و در دوره دوم حضورش در این تیم لیورپول را به روزهای خوب بازگرداند و جام اتحادیه را با این تیم کسب کرد.

دیدیه دشان

بازگشت به: المپیک مارسی، یوونتوس

دوران بازی: 1989 تا 1990 و 1991 تا 1994 برای مارسی و 1994 تا 1999 برای یوونتوس

دوران مربیگری: 2006 تا 2007 یوونتوس، 2009 تا 2012 مارسی

بعد از 4 سال حضور روی نیمکت موناکو و صعود به فینال لیگ قهرمانان با این تیم، دیدیه دشان به یوونتوسی پیوست که به دلیل رسوایی کالچوپولی به سری B سقوط کرده بود. دشان در نخستین و تنها سال حضورش در یووه این تیم را به سری A بازگرداند و بعد از ترک این تیم به مارسی تیم دوران بازی خود پیوست. دشان 45 ساله در مدت حضور خود در مارسی، سه قهرمانی جام حذفی فرانسه و یک قهرمانی لوشامپیونه را کسب کرد. بعد از مارسی دشان هدایت تیم ملی فرانسه را به عهده گرفت.

رودی گارسیا

بازگشت به: لیل

دوران بازی: 1982 تا 1988

دوران مربیگری: 2008 تا 2013

گارسیا بیشتر در دوران حضور خود به عنوان سرمربی لیل مشهور شد و کمتر کسی او را به عنوان بازیکن این باشگاه فرانسوی به یاد دارد. او ابتدا با تیم نه چندان مطرح دیژون به دسته دو لیگ فرانسه صعود کرد و بعد از آن مورد توجه سران لیل قرار گرفت و هدایت تیم دوران بازی خود را به عهده گرفت. او در سال 2011 لیل را به عنوان قهرمانی لوشامپیونه و جام حذفی فرانسه رساند.

پپ گواردیولا

بازگشت به: بارسلونا

دوران بازی: 1990 تا 2001

دوران مربیگری: 2008 تا 2012

در مورد پپ گواردیولا چیز زیادی نمی‌توان گفت چرا که همه چیز در مورد او گویاست. 11 سال حضور در خط میانی بارسلونا و کسب عناوین و قهرمانی‌های مختلف او را به یکی از اسطوره‌های این باشگاه تبدیل کرد. او سپس در سال 2008 هدایت آبی و اناری‌ها را به عهده گرفت و در عرض 4 سال با این تیم 14 عنوان قهرمانی کسب کرد. بدون شک پپ یکی از بهترین مربیان حال حاضر جهان محسوب می‌شود.

یورگن کلینزمن

بازگشت به: بایرن مونیخ

دوران بازی: 1995 تا 1997

دوران مربیگری: 2008 تا 2009

مهاجم پیشین اینتر و تاتنهام وقتی در سال 2008 به عنوان جانشین اوتمار هیتسفیلد به بایرن مونیخ بازگشت تغییرات زیادی در این باشگاه صورت داد که چندان به مذاق ریاست باشگاه خوش نیامد. او بایرن را در آن فصل تا مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان پیش برد و با شکست مقابل بارسلونا حذف شد. بایرن در فاصله 5 بازی تا پایان فصل تنها 3 امتیاز باز صدر جدول فاصله داشت که از کار برکنار شد.

برند شوستر

بازگشت به: کلن

دوران بازی: 1978 تا 1980

دوران مربیگری: 1998 تا 1999

شوستر بعد از نخستین سقوط کلن به بوندسلیگا 2 سرمربی این تیم شد. او در نخستین سال حضورش با کلن دهم شد و و نتوانست به بوندسلیگا 1 صعود کند. شوستر به شدت از عملکرد تیمش ناامید بود، به طوری‌که بین دو نیمه برای صحبت کردن با بازیکنان به رختکن نمی‌رفت. او به جای اینکار زیر باران می‌ایستاد تا نیمه دوم آغاز شود. آن فصل برای شوستر فصل بسیار سختی بود.

فاتح تریم

بازگشت به: گالاتاسرای

دوران بازی: 1974 تا 1985

دوران مربیگری: 1996 تا 2000، 2002 تا 2004 و 2011 تا 2013

با وجود اینکه فاتح تریم به عنوان یکی از موثرترین بازیکنان تاریخ فوتبال ترکیه محسوب می‌شود اما دوران بازی او از نظر عناوین قهرمانی یک کابوس محسوب می‌شود چرا که در آن 11 سال گالاتاسرای حتی یک بار هم نتوانست عنوان قهرمانی لیگ ترکیه را کسب کند. اما در بازگشت تریم به عنوان سرمربی، او 6 عنوان قهرمانی در لیگ ترکیه، 2 عنوان قهرمانی در سوپرکاپ ترکیه و یک قهرمانی در جام یوفا با این تیم کسب کرد.