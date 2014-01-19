تیم فوتبال نفت و گاز گچساران به صدر جدول نزدیکتر شد/ بدرقه البدر با سه گل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت گچساران عصر یکشنبه در یک دیدار حساس و پر برخورد در خانه توانست با ارائه یک بازی کاملا هجومی سه امتیاز حساس این بازی را از آن خود کند.

گلهای این بازی را برای طلایی پوشان نفت و گاز گچساران، "پیمان رنجبری" در دقیقه یک، مدافع حریف در دقیقه20 و "علی کریمی" در دقیقه93 به ثمر رساندند.

تنها گل تیم البدر بندر کنگ از روی نقطه پنالتی توسط "عیسی آل کثیر" دردقیقه26 زده شد.

در این دیدار که به قضاوت "ایمان کهیش" در ورزشگاه اختصاصی تیم نفت گچساران برگزار شد، شش کارت زرد و یک کارت قرمزدر برداشت که سهم تیم نفت گچساران یک کارت قرمز و پنج اخطار بود.

تعویض های این دیدار برای تیم میزبان "نبی الله اسدی" بجای "محمد خان احمدی" در دقیقه54 و "علی مولایی" بجای "پیمان رنجبری" در دقیقه72 و "علی کرمی" بجای "فرشید علیزاده" در دقیقه78 صورت گرفت.

در این دیدار تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هر دو نیمه با سود بردن از بازیکنان تکنیکی در میانه میدان تیم برتر بود و توانست با ایجاد موقعیت های مختلف گلزنی با پیروزی پر گل در این دیدار همچنان در جایگاه دوم جدول قرار بگیرد.

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با این پیروزی تا کنون رکورد دار عدم شکست در بازیهای داخل خانه است.

تیم نفت و گاز گچساران با این پیروزی با کسب25 امتیاز از15بازی همچنان در تعقیب ایرانجوان بوشهر است که فردا باید به مصاف پارسه تهران برود.