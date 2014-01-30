نجات معجزه آسای دختر 4 ساله در خرابه ها/ اولین وعده سفر استانی روحانی به خوزستان محقق شد

اولین وعده سفر استانی روحانی به خوزستان محقق شد



با ورود آب طرح غدیر به شبکه آب اهواز، اولین وعده رئیس جمهور در سفر به استان خوزستان محقق شد.

حسن روحانی در سفر چند روز اخیر خود به استان خوزستان به مردم اهواز وعده داد تا پایان هفته (یعنی روز جمعه) آب طرح آبرسانی غدیر برای بهبود کیفیت آب شرب مردم اهواز وارد شبکه آبرسانی اهواز شود.



بر همین اساس شامگاه جمعه با حضور وزیر نیرو این طرح عملیاتی شد و آب از طرح آبرسانی غدیر وارد شبکه آب آشامیدنی اهواز شد تا اولین وعده سفر استانی رئیس جمهور تنها به فاصله هشت روز محقق شود.



برای اجرای این طرح شامگاه جمعه یک تلمبه خانه با ظرفیت 10 متر مکعب بر ثانیه و یک مخزن 42 هزار متر مکعب از نوع فلزی و یک خط انتقال برق به طول 20 کیلومتر به ظرفیت 132 کیلو ولت و پست 132 و 33 کیلو ولت با حضور وزیرنیرو برای انتقال اب از کانال پای پل واقع درمنطقه ام الدبس تا تصفیه خانه کیان اباد اهواز به بهره برداری رسید.

نجات معجزه آسای دختر 4 ساله در خرابه ها/ 14 کیلومتر پیاده روی شبانه در بیابان مملو از کفتار و گراز



دختر چهار ساله ای که یک شب در بیابان و خرابه های جنوب کرمان سرگردان بود پس از 14 کیلومتر پیاده روی در حالی در خرابه ای پیدا شد که حیوانات در اطراف این خرابه با ایجاد سرو صدا امدادگران را متوجه مکان حضور این دختر بچه کردند.

تعطیلات آخر هفته گذشته یک خانواده از اهالی بخش هور در شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان بر اثر بی احتیاطی دختر بچه چهار ساله خود را گم کردند در ساعات ابتدایی این خانواده و مردم روستا به جستجوی کودک پرداختند و با گذشتن چندین ساعت از گم شدن دختر بچه و نا امید شدن از یافتن کودک مراتب را به هلال احمر شهرستان کهنوج و دستگاههای مربوطه اطلاع دادند.

اما با وجود همکاری نیروهای مردمی و امدادگران و نیروی انتظامی اثری از کودک یافت نشد، عملیات نجات کودک در طول شب نیز ادامه یافت و امدادگران روستاها و مناطقی را که امکان وجود کودک در آنها بود مورد بررسی قرار گرفت.

کودک در نهایت در کمال تعجب در تاریکی شب 14 کیلومتر را در بیابان طی می کند و سرانجام به دلیل خستگی فراوان و درحالیکه هیچ گونه آب و خوراکی نیز به همراه نداشته است در خرابه به استراحت می پردازند.

كشف يك سازه معماري زير زميني در ميدان 10 دي مشهد



مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از کشف یک سازه معماری در عملیات حفاری در میدان ده دی مشهد خبر داد.

رجبعلی لباف خانیکی عصر یکشنبه در محل میراث فرهنگی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در عملیات حفاری ایجاد لوله جمع آوري آب هاي سطحي در زير سطح امام خميني يك سازه معماري مهم كه شاخه اصلي آن بيش از 60 متر طول دارد كشف شد.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: با توجه به اينكه مشهد از جمله شهرهايي است كه ساخت و سازهاي آن روي بقاياي قديمي تر از زمان كنوني قرار گرفته اخيرا در حفاري ميدان 10 دي به سازه معماري كه داراي ديوارهاي ضخيم با مصالح مرغوب بود رسيديم كه در نوع خود عارضه معماري مهمي بود و پس از بررسي بيشتر سازه اي طويل در دو طرف آن كشف شد.

تعطیلی تنها باغ وحش ساری/ رهاسازی گونه های نادر با اعمال شاقه



با تعطیلی تنها باغ وحش ساری ، برخی از وحوش و پرندگان نادر بی خانمان شده و تعدادی نیز در مسیر انتقال به پناهگاه حیات وحش تلف شدند و در حسرت رهایی ماندند.

باغ وحش ساری در روستای طاهرده هر روزه میزبان طبیعت گردان و دوستداران حیات وحش بود، این در حالیست که از مدتی قبل، بازدیدکنندگان با پارچه نوشته این مجتمع فرهنگی و هنری برای همیشه تعطیل شد، مواجه هستند.

حدود 2300 قطعه پرنده و وحوش از انواع مختلف شامل شیر، طوطی سانان، خزنده، چرنده و ... در باغ وحش ساری وجود دارد که برخی از آنان در روزهای اخیر با نظارت محیط زیست به تالاب میانکاله منتقل شده اند.

تعطیلی باغ وحش ساری از سوی مدیر مجتمع صورت گرفته است و به گفته مسئولان محیط زیست، به رغم صدور موافقت اصولی، این باغ بسته شده است.

سد کارون3 دوباره خبرساز شد/ سقوط وانت به دریاچه



رئیس مرکز فوریت های اروژانس و فوریت های پزشکی استان خوزستان از سقوط یک دستگاه وانت به درون دریاچه سد کارون3 خبرداد.

سید اسد الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر شنبه اهالی ساکن در اطراف دریاچه سد کارون3 خبر دادند که یک دستگاه وانت به درون آب این دریاچه سد سقوط کرده است.

وی افزود: به گفته اهالی این وانت حامل دو نفر بود و قبل از اینکه سوار بر بارج که وسیله ای برای حمل مردم و خودروها برای عبور از رودخانه به شمار می رود، منحرف و به درون آب سقوط می کند.

موسوی تصریح کرد: جستجو برای یافتن افراد غرق شده در این خصوص آغاز شده است.

کشف دیوان شعر 103 ساله در نمین/ شاعری که یک قرن ناشناس بود



پژوهشگران تاریخ نمین در مطالعات خود به دیوان شعری در قالب مرثیه با قدمت بیش از یک قرن دست یافته اند که با وجود تاکید شاعر، مجال معرفی و چاپ آن تاکنون حاصل نشده است. دیوانی که در طول این سال ها شاعر آن در زمینه شعری ناشناس اما در زمینه مذهبی و تجاری شهره عام و خاص بوده است.

حاج آقا بابا بیگ متولد 1212 هجری شمسی در نمین در اواخر عمر به فرزند خود امیر حسین بیگ وصیت می کند که دیوان اشعارش را به خرج خود به دست یکی از خوشنویسان ماهر بسپارد. در این نامه به فرزند تاکید شده ترتیبی اتخاذ شود که زحمات عاشقانه و خالصانه وی به هدر نرود.

تاکید آقا بابا بیگ در خوش خط بودن و ترکیب مناسب صفحات توسط فرزند دیگرش قلیخان اطاعت می شود. تا جایی که دیوان شعری با نام" تصنیف العوام" به دست خوشنویس زبده محمد علی موسوی نمینی در 360 صفحه به خط نستعلیق گردآوری می شود.

با وجود اینکه پایان تحریر کتاب تاریخ 1332 هجری قمری را نشان می دهد، از آن زمان تاکنون گمنامی این دیوان شعر موجب شده است راز حاج آقا بابا بیگ که بعدها به نام معینی شناخته می شد مسکوت مانده و کتاب شاعر تاکنون مجال چاپ نیابد.

وقتی ساختمان بهزیستی پاتوق معتادان می شود



ساختمان بهزیستی شهرستان پلدختر که علی رغم هزینه هنگفت برای تکمیل بر روی خاک دستی بنا شده بود پس از دوسال بهره برداری نشست کرد تا به دلیل عدم ایمنی تخلیه و تبدیل به پاتوقی برای معتادان شود.

این ماجرای تاسف بار حکایت پروژه 23 ساله ای است که علی رغم طولانی شدن تکمیل آن تنها دو سال مورد بهره برداری قرار گرفت تا با نشست خاک دستی زیر پروژه شاهد تخلیه ساختمان و در نهایت تبدیل ساختمان بهزیستی به پاتوق معتادان شود.

مشکل فنی این پروژه دولتی در حالیست که قرار بود این ساختمان به محلی برای استقرار اداره بهزیستی پلدختر تبدیل شود تا علاوه بر بلاتکلیفی این اداره، مردم نیز از رها شدن این ساختمان غیراستاندارد و تبدیل آن به محلی برای معتادان گلایه مند باشند.

مدیر کل بهزیستی استان لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه پروژه ساختمان بهزیستی شهرستان پلدختر سال 69 از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی آغاز شده است ادامه می دهد: این پروژه در سال 78 به بهره برداری رسید.

همایون عمودی زاده با بیان اینکه بعد از دو سال در ساختمان مذکور شکافهای عمیقی ایجاد شد، ادامه می دهد: بعد از ایجاد شکاف عمیق و نشست زمین این ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک دستور تخلیه آن را داد.

آتش سوزی در نمایشگاه کتاب هرمزگان /دو غرفه طعمه حریق شد



بر اثر حادثه آتش سوزی در محل یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان دو غرفه به طور کامل در آتش سوخت.

بنا به این گزارش حادثه آتش سوزی حدود ساعت هفت و 40 دقیقه صبح امروز سه شنبه و پیش از آغاز به کار نمایشگاه رخ داد که کارگران حاضر در محل یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان بلافاصله با استفاده از کپسول های اطفاء حریق بخشی از آتش را مهار کردند.

و پس از آن نیز مأموران آتش نشانی بندرعباس بلافاصله خود را به محل رسانده و آتش به طور کامل خاموش شد.

این حادثه آتش سوزی منجر به سوختن کامل غرفه های انتشاراتی ایلاف و هنر رسانه اردیبهشت در یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان شد و به غرفه های مجاور نیز خسارات جزئی وارد شد.

زن فداکار زیر یخهای سد پلنگی گرفتار شد



سد یخ زده پلنگی سیرجان زن فداکاری را که قصد نجات جان همسرش را داشت در خود بلعید.

روز جمعه یک خانواده کم جمعیت شهر سیرجان تصمیم گرفتند آخر هفته خود را در کنار یکی از سدهای خاکی این شهرستان سپری کنند اما هوای این روزهای استان کرمان سطح بسیاری از سدهای مناطق سردسیر استان کرمان را یخ زده کرده است.

سد پلنگی نیز از جمله این سدها است، هم اکنون بسیاری از بندهای خاکی و سدهای سیمانی کوچکی که برای استفاده کشاورزی در مناطق مختلف استان کرمان احداث شده اند دچار یخ زدگی شده اند این امر هر چند درگذشته نیز در استان کرمان به خصوص در شهرستان بافت سابقه داشته است اما در سال جاری با کاهش دما به مرز 21 درجه زیر صفر بر تعداد این سدها افزوده شده است و گردشگران محلی بسیاری را جذب خود می کنند. اما آنچه که مشخص است بسیاری از این سدها تله های مرگباری هستند که هیچ گونه اطمینانی در خصوص استحکام یخهای وجود ندارد.

روز شنبه نیز فرماندار سیرجان با اشاره به تلاش بی وقفه امداد گران در این دریاچه گفت: ساعاتی قبل جسد زن غرق شده در سد پلنگی از زیر یخها خارج شد.

محمد توحیدی در گفتگو با مهر گفت: روز گذشته یک زن که در حال نجات شوهرش از سد پلنگی بود به دلیل شکستن یخ به زیر یخهای سد کشیده و غرق شد.

وی گفت: در ساعات ابتدایی این حادثه امداد گران به سد اعزام شدند اما تلاشها تا صبح امروز ادامه یافت که دلیل این امر هم یخ زدگی سطح آب بود؛ امروز اما گروهی از غواصان تصمیم گرفتند با وجود خطر عملیات نجات را انجام دهند و درنهایت جسد این زن از آب خارج شد.

تالاب پریشان آتش گرفت/ لاک پشتها به اعماق دریاچه پناه بردند



در حالیکه کمتر از یک هفته از آبگیری 200 هکتار از تالاب بین المللی پریشان بیشتر نمی گذرد، بار دیگر افرادی اقدام به آتش زدن نیزارهای دریاچه کرده تا پریشان دوباره با بحران روبه رو شود.

در حالی که بیش از پنج سال از خشک شدن دریاچه پریشان به عنوان دومین دریاچه بزرگ آب شیرین کشور می گذرد امسال بارشهای به نسبت مناسبی نیز در شهرستان کازرون رخ داد که باعث شد برخی از چشمه های تالاب نیز جاری شود و این امید را همچنان زنده نگه دارد که تالاب با کمی توجه دوباره احیا خواهد شد اما بار دیگر تعدادی از افراد سودجو اقدام به آتش زدن دریاچه کردند.

در این اقدام میزان قابل توجهی از نیزارهای دریاچه در آتش سوخت و گونه های مختلف از جمله قورباغه و لاک پشتهایی که در دریاچه بودند از ترس آتش سوزی به اعماق دریاچه پناه بردند.

با این حال فاجعه تکان دهنده آتش زدن نیزارهای حاشیه تالاب پریشان در حالی اتفاق افتاده که برخی اهالی محل از این اتفاق ناخوشایند نگران هستند.