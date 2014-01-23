لاشه نهنگ 40 تنی در کنارک کشف شد/ دستور رئيس جمهور براي تقدير از معلم مريواني

لاشه نهنگ 40 تنی در کنارک کشف شد/ شناورها قاتل پستانداران عظیم الجثه



مدیر کل سازمان محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف لاشه یک نهنگ 40 تنی به طول 18 متر در سواحل دریای عمان خبر داد.

خسرو افسری صبح شنبه با بیان اینکه یک لاشه نهنگ 40 تنی در سواحل بریس از توابع شهرستان کنارک توسط محیط بانان این سازمان کشف شده است به خبرنگاران گفت: لاشه این نهنگ بیش از 40 تن وزن و 18متر طول داردکه قبل از رسیدن به ساحل خوراک دیگر ماهیان دریا قرار گرفته و تجزیه شده است.

وی با بیان اینکه علت و زمان مرگ این پستاندار دریایی هنوز به طور دقیق مشخص نیست ادامه داد: در حال حاضر نمونه گیری و آزمایش های لازم برای تکمیل اطلاعات در رابطه با چگونگی مرگ این پستاندار توسط کارشناسان محیط زیست استان درحال انجام است.

وی اظهار داشت: این پستاندار از گونه"اسپرم وال ها" بوده و جزو بزرگ ترین نهنگ های دندان دار است.

افسری بیان داشت: این حیوان از گونه های حفاظت شده پستانداران دریایی است که هر ساله به دلیل عبور و مرور زیاد شناورها و کشتی ها در آبراه بین المللی دریای عمان دچار مرگ و میر می شوند.

فروریختن سقف پمپ بنزین در یاسوج زیر بار برف/ هشت خودرو خسارت دیدند



در پی بارش سنگین چهارمین برف زمستانی در یاسوج، سقف یکی از جایگاه‌های سوخت بنزین این شهر فروریخت تا برای مدتی یکی دیگر از پمپ بنزین‌های شهر یاسوج تعطیل شود.

این حادثه عصر روز گذشته اتفاق افتاد و طی آن خسارتی به این پمپ بنزین و خودروهای در حال سوختگیری وارد شد.

حسین رضایی یکی از شاهدین این حادثه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در حال سوختگیری ماشین خود بودم که یک دفعه صدای شکستن پایه های سقف به گوش رسید و سقف پایین آمد.

رضایی افزود: بلافاصله همه کسانی که زیر سقف بودند، فرار کردند اما سقف ریزش کرد و چندین خودرو در زیر آن ماندند.

وی بیان کرد: پس از این حادثه اطراف پمپ بنزین بسیار شلوغ شد و خیابان های اطراف بر اثر ترافیک شدید بسته شد.

رضایی عنوان کرد: نیروهای آتش نشانی و امداد و نجات نیز به موقع در محل حاضر شدند و اقدام به مدیریت حادثه کردند.

تزريق نقدينگي 175 ميليارد توماني به بخش دارو/ بدهي 21 ميلياردي ارشاد به بيمه بابت حق بيمه خبرنگاران



رئيس سازمان تامين اجتماعي كشور از تزريق نقدينگي 175 ميليارد توماني به بخش دارو در كشور خبر داد و گفت: با تزريق اين ميزان نقدينگي، بدهي سازمان تامين اجتماعي به تمامي داروخانه‌ هاي كشور پرداخت شد و اكنون سازمان تامين اجتماعي به هيچ داروخانه اي بدهي ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سيد تقي نوربخش، ظهر شنبه در حاشيه سفر خود به استان يزد و بازديد از واحدهاي بيمه اي و درماني اين استان، در نشستي خبري اظهار داشت: مهمترين اقدامي كه در دولت تدبير و اميد در سازمان تامين اجتماعي انجام شد، تزريق نقدينگي در بخش دارو به مبلغ 175 ميليارد تومان بود.

وي بيان كرد: با تزريق اين ميزان نقدينگي، بدهي سازمان تامين اجتماعي به تمامي داروخانه‌ هاي كشور پرداخت شد و اكنون سازمان تامين اجتماعي به هيچ داروخانه اي بدهي ندارد.

وي در بخشی از سخنان خود با اشاره به بيمه خبرنگاران اظهار داشت: در مورد بيمه خبرنگاران وقفه اي ايجاد نشده و سه شعبه اقماري در تهران ايجاد شده تا خبرنگاران در آن شعب امور بيمه اي خود را پيگيري كنند.

نوربخش از بدهي 21 ميليارد توماني وزارت ارشاد به سازمان تامين اجتماعي خبر داد و بيان كرد: به دليل اين بدهي، يك وقفه يك هفته اي در كار بيمه خبرنگاران انجام شد و با نامه نگاري هاي انجام شده، تا پايان سال اين موضوع حل مي شود.

خانواده پنج‌نفره در رودخانه گناوه غرق شدند/ جسد دو نفر از افراد غرق‌شده در رودخانه گناوه پیدا شد



معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گناوه گفت: پنج عضو یک خانواده در رودخانه گناوه غرق شدند که یکی از آنها نجات یافت.

ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثه‌ای که ساعت 19 روز پنجشنبه رخ داد، پنج سرنشین یک خودرو که در مسیر قدیم جاده ساحلی گناوه بوشهر در حال عبور بودند، به علت عدم آشنایی به مسیر وارد جریان پرفشار آب روان‌آب‌ها شدند و در آب رودخانه شور گناوه واژگون شدند.

وی ادامه داد: این رودخانه آب‌های ناشی از بارندگی را وارد دریا می‌کند که خودرو این خانواده نیز در مسیر این رودخانه قرار گرفته و پس از واژگونی ناپدید می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گناوه با اشاره به نجات یکی از افراد این خانواده، افزود: این خانواده اهل برازجان هستند که تنها راننده خودرو موفق شد خود را نجات دهد و بقیه افراد خانواده به همراه خودرو ناپدید شده‌اند.

همچنین رئیس جمعیت هلال احمر گناوه گفت: جسد دو نفر از افراد غرق‌شده در رودخانه گناوه پیدا شد.

عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمان بروز حادثه غرق‌شدن یک خانواده پنج‌نفره در آب‌های رودخانه شور گناوه، تلاش برای یافتن این افراد آغاز شد که پدر خانواده در لحظات اولیه نجات یافت.

وی ادامه داد: شب گذشته نیز خودرو مذکور کشف شد و جسد دو تن از اعضای این خانواده که دو پسر هفت ساله و سه ساله هستند در دهانه خور کشف شد که به سردخانه گناوه منتقل شدند.

دستور رئيس جمهور براي تقدير از معلم مريواني/ دانش آموز سرطاني تحت درمان قرار مي گيرد



هنوز يك هفته از انتشار خبر تراشيدن موي سر يك معلم مريواني براي ابراز همدردي با دانش آموز مبتلا به بيماري در يكي از مدارس شهرستان مريوان نمي گذرد كه بر اساس اعلام استاندار كردستان، رئيس جمهور دستور داده كه از اين معلم به صورت ويژه تقدير شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي محمديان معلم دبستان شيخ شلتوت مريوان براي ابراز همدردي با يكي از دانش آموزان خود كه به دليل ابتلا به بيماري و مصرف دارو موي سر خود را از دست داده بود، موي سرش را تراشيد و در حالي كه حدود يك هفته است كه اين خبر براي اولين بار در شبكه هاي اجتماعي و سپس رسانه هاي خبري مطرح شد، رئيس جمهور دستور داده است كه از اين معلم تقدير شود.

اين اقدام معلم مريواني براي اولين بار در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و به فاصله كمي رسانه هاي مجازي و همچنين صدا و سيما نيز نسبت به تهيه گزارش از اين كار اقدام كردند و در فاصله اي كوتاه اين خبر در صدر اخبار كشور قرار گرفت و به فاصله يك هفته رئيس جمهور دستور تقدير از اين اقدام را صادر كرد و همزمان مقرر شده هزينه هاي درمان اين دانش آموز نيز تامين شود.

استاندار كردستان ضمن اعلام خبر دستور رئيس جمهور براي تقدير از معلم مريواني و تامين هزينه هاي مورد نياز براي پيگيري و تامين هزينه هاي درمان دانش آموز بيمار مريواني اظهار داشت: عصر جمعه از دفتر رئيس جمهور با من تماس گرفتند و اعلام شد كه دكتر روحاني به محض رويت اين خبر دستور داده است تا از اين اقدام معلم مريواني به صورت ويژه تقدير و تشكر شود.

عبدالمحمد زاهدي بيان كرد: همزمان با اين مهم رئيس جمهور دستور داده است كه وضعيت بيماري دانش آموز مريواني نيز پيگيري شود و هزينه هاي درماني وي نيز تامين شود تا در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به درمان اين دانش آموز نيز اقدام شود.

افزايش ابتلا به ام‌اس در خراسان شمالي/ فارغ‌التحصيلان بيكار بيشترين مبتلايان هستند



شمار بيماران ام‌اس در خراسان شمالي به نسبت پارسال 30 درصد بيشتر شده و در حالي كه استرس يكي از عوامل اين بيماري عنوان مي شود؛ بيشترين مبتلايان به اين بيماري در استان فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار هستند.

فلج چندگانه یا اسکلروز چندگانه(Multiple sclerosis) که با نام اختصاری ام‌اس یا MS نیز شناخته می‌شود، یکی از شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است كه بر اساس آمار وزارت بهداشت بيش از 50 هزار ايراني به آن مبتلا بوده كه بيشتر آنها افراد داراي سنين بين 20 تا 40 سال هستند.

علل ابتلا به بیماری ام اس در جهان ناشناخته است ولی استرس و نارسایی در تغذیه بخصوص ویتامین ها می تواند عامل اصلی ابتلا به این بیماری باشد.

بر اساس سرشماري انجام شده از سوي انجمن ام اس خراسان شمالي اكنون در اين استان 235 نفر به اين بيماري مبتلا هستند، آماري كه به نسبت پارسال 30 درصد بيشتر شده و زنگ خطري براي متوليان بخش هاي مختلف محسوب مي شود.

نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه حدود 40 درصد از مبتلايان به اين بيماري در خراسان شمالي را فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار تشكيل داده اند، موضوعي كه نشان مي دهد بيكاري و استرس هاي ناشي از آن تا چه اندازه بر ميزان ابتلا به اين بيماري در استان تاثير داشته است.

آغاز ساخت فرش خاکی در هرمز/مسئولان در بازتاب بین المللی فرش خاکی کمک کنند



بنیان‌گذار و طراح فرش خاکی در مورد پروژه ساخت فرش خاکی در جزیره هرمز بیان داشت: ساخت این فرش از یکم بهمن‌ماه با ورود تیم خاک‌برداری به جزیره هرمز آغاز می‌شود.

احمدعلی کارگران ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از حامیان فرش خاکی 91 با اعلام آغاز ساخت فرش خاکی در هرمز بیان داشت : ساخت این فرش از یکم بهمن‌ماه با ورود تیم خاک‌برداری به جزیره هرمز آغاز می‌شود. این تیم به سرپرستی رضا پورکولغانی تا دهم بهمن‌ماه کار جمع‌آوری و نمونه‌برداری از 14طیف رنگی مختلف و حمل میزان خاک لازم جهت ساخت به محل سایت فرش خاکی هرمز را بر عهده خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: تیم دوم که طراحی و اجرای پروژه را به عهده دارد از دهم بهمن‌ماه با اتمام خاک‌برداری وارد جزیره می‌شود و شروع به پیاده کردن طرح و اجرای آن می‌کند. تا پروژه در روز بیست و پنجم بهمن در مراسمی آیینی رو نمایی شود.

این هنرمند هرمزگانی در خصوص ابعاد فرش گفت: در بحث ابعاد ، برای گروه رکوردشکنی چندان اهمیت ندارد چون خواه‌ ناخواه فرش هرمز رکود بزرگ‌ترین فرش خاکی دنیا را داراست ما سعی داریم روند تداوم و اجرای این پروژه به‌ عنوان آیین و سنتی مردمی با درون‌مایه‌ای از هنر حفظ شود. اما از نظر مساحت پروژه امسال حدود 1600 مترمربع هست.

سیل راه‌های ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان را مسدود کرد/ مدارس زاهدان تعطیل شد



ورود سامانه بارشی به سیستان و بلوچستان و شدت بارش باران از روز گذشته در استان علاوه بر تعطیلی کشاندن مدارس شهر زاهدان موجب طغیان رودخانه های محلی و انسداد تعدادی از راه های مواصلاتی در جنوب استان شد.

بارش باران مداوم در اکثر نقاط استان و همچنین جاری شدن روان آبها و آبگرفتگی معابر شهری موجب تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان و بخش کورین شد.

بارش باران و به دنبال آن جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های محلی همچنین در جنوب استان تعدادی از راه های ارتباطی از جمله فنوج-ایرانشهر- نیکشهر و محور دلگان - زهکلوت و محور نیکشهر - بنت و همچنین محور ارتباطی سیستان و بلوچستان به هرمزگان را مسدود کرد.

بزرگ‌ترین پروژه‌ داروسازی کشور در آستانه شکست کامل قرار دارد



مؤسس و مدیر شرکت شیمی دارویی ریحانه گفت: در حال حاضر شرکت داروسازی ریحانه به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین شرکت دارویی کشور در حال شکست سرمایه گذاری عظیم انسانی و اقتصادی است.

محسن صانعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت دارویی ریحانه با هدف تولید محصولات دارویی و کمک به درمان افراد جامعه تاسیس شده است،‌ اظهار داشت: اصلاح ساختار داروسازی صنعتی در جهت نگاه علمی و تحقیقی و اقتصاد محور از دیگر اهداف تاسیس این شرکت دارویی است.

وی با بیان اینکه شرکت شیمی دارویی ریحانه با هدف تامین داروی مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی و صادرات دارو از کشور به کشورهای همسایه و اروپایی راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: این طرح بزرگ شامل 13 خط تولیدجداگانه است که ظرفیت آن بالغ بر دو میلیارد واحد دارویی در سال پیش بینی شده است که این رقم می تواند بزرگ‌ترین رقم تولید یک واحد داروسازی در ایران را به خود اختصاص دهد.

صانعی ادامه داد: ارزش سرمایه گذاری شرکت شیمی دارویی ریحانه افزون بر 700 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ داروسازی کشور در آستانه شکست کامل قرار گرفته است، افزود: با توجه به فن‌آوری که در ساخت این مجتمع و خطوط تولید آن بکار رفته است این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه وضعیت بلاتکلیفی فعلی علاوه بر محرومیت بازار داخلی برنامه‌ریزی صدور بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی این مجتمع به اروپا و آمریکا دچار اختلال جدی شود.

مؤسس و مدیر شرکت شیمی دارویی ریحانه با بیان اینکه تاخیر در راه‌اندازی این طرح تاکنون ده‌ها میلیارد تومان زیان به اضافه خسارت‌های فراوان دیگر در برداشته استٰ ادامه داد: این وضعیت نه تنها سبب پراکندگی مدیران با تجربه و متخصصان و کارکنان این مجموعه شده است بلکه فرصت‌های غیر قابل برگشت و زیان‌های سنگین برجای گذاشته است.

پرندگان باغ پرندگان شیراز یخ زدند/ فرار پرندگان از سقفی که در برف فروریخت



بارش برف در شیراز و یخبندان شدید و بی سابقه ای که طی یکی دو هفته اخیر در این کلانشهر حکمفرما شده بود باعث شد که تعداد زیادی از پرندگان باغ پرندگان شیراز از شدت سرما یخ بزنند.

باغ پرندگان زینتی شیراز در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع با داشتن بیش از 200 گونه پرنده از 43 کشور کشورآفریقایی، اروپایی و آسیایی در سال 88 طی مراسمی آغاز به کار کرد.

این باغ نخستین باغ پرندگان شیراز و استان فارس محسوب می شد و اقدامی ابتکاری بود تا هم شهروندان شیرازی و هم گردشگران از آن بهره ببرند.

در زمان افتتاحیه این باغ مسئولان زیادی قول مساعد دادند که این باغ که توسط بخش خصوصی راه اندازی شده را حمایت و به یکی از بدیع ترین باغهای پرندگان کشور تبدیل کنند. از قول دو هفته ای گاز رسانی به باغ تا آب و سایر تاسیسات که هرکدام قرار بود در اسرع وقت به تجهیزات باغ اضافه شود.

اما طی این سالها هیچ اتفاق محسوسی برای حمایت از این باغ و توسعه آن توسط مسئولان صورت نگرفت بلکه بعد از بارش شدید برف دو سه هفته اخیر در شیراز پرندگان زیادی در این باغ از شدت سرمای ناشی از نبود گازرسانی به باغ یخ زدند.

بزرگترین واحد گوگردسازی کشور در شازند به بهره برداری رسید



بزرگترین واحد گوگردسازی پالایشگاههای کشور در پالایشگاه شازند به بهره برداری رسید.

مدیرعامل پالایشگاه شازند ظهر چهارشنبه در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: با افتتاح بزرگترین واحدگوگردسازی پالایشگاههای کشور در شازند ظرفیت تولید گوگرد از 60 تن به 700 تن در روز افزایش یافت.

علی شیرازی زاده با بیان اینکه این واحد در قالب طرح توسعه پالایشگاه شازند راه اندازی شده است گفت: واحدگوگردسازی پالایشگاه شازند در مدت یک سال و نیم طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه 98.6 درصد گازهای آلاینده در سوخت از این پس استحصال می شود، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این واحد، گوگرد که همراه با سوخت در هوا منتشر شده و ایجاد آلودگی می کرد استحصال شده و حتی قابل صادرات به کشورهای دیگر می شود.

شیرازی زاده افتتاح واحد گوگرد زدایی را از دیگر افتخارات متخصصان داخلی در این پالایشگاه برشمرد و گفت: تولید گوگرد جامد در بسته بندی های پودری یا کریستال از نفت کوره باعث کاهش آلودگی سوخت نیروگاه های کشور که از مازوت استفاده می کنند، می شود.

تداخل آب و فاضلاب دلیل مسمومیت اهالی پردیس/ استاندار تهران مدیر آبفای شرق استان تهران را عزل کرد



معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران گفت: آنگونه که به ما اطلاع داده اند تداخل آب و فاضلاب را دلیل مسمومیت اهالی پردیس بوده که در صورت قطعی شدن با مسئولان سهل انگار برخورد قاطع می شود.

سید شهاب الدین چاوشی در گفتگوی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظاهراً آنگونه که به ما اطلاع داده اند، مشکل ایجاد شده در سلامت اهالی پردیس از طریق آب بوده؛ به ظاهر نشتی و تداخل آب و فاضلاب مسائل مذکور را به وجود آورده بود.

وی ادامه داد: پیگیری ها همچنان ادامه دارد تا اگر در این خصوص یقین حاصل شد با مسئولان سهل انگار برخورد شود، استفاده از آب معدنی و جوشاندن آب نیز برای پیشگیری خوب است اما به ظاهر رفع نقص صورت گرفته است.

همچنین به دنبال مشخص شدن دلیل نهایی آلودگی آب شرب پردیس، استاندار تهران دستور عزل مدیرآبفای شرق استان تهران را صادر کرد.

سید حسین هاشمی در پی گزارش مدیرکل امنیتی استانداری در مورد علل آلودگی آب شهر پردیس و عوامل موثر در این آلودگی دستور داد که مدیر آبفای شرق تهران عزل شود.

در این دستور که خطاب به مدیرکل آبفای استان صادر شده وی موظف است با معرفی خاطیان دیگر به کمیته تخلفات اداری استان نسبت به احقاق حقوق مردم شهر پردیس اقدام کند.