راه اندازی مجدد دانشگاه آب و برق بناب/ چالش 10 ساله دانشگاه بناب مرتفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه یکشنبه درمراسم جشن میلاد پیامبراکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) دراجتماع با اشاره به مشکلات این دانشگاه گفت: گرچه دانشگاه آب و برق بناب با مشکلات اعتباری شدیدی مواجه بود اما خوشبختانه در سال جاری اعتبارات خوبی برای طرح های عمرانی دانشگاه جذب شده و از سوی دیگر به دلیل کمبود فضا درمحل فعلی دانشگاه بناب با پیگیریهای که توسط مسئولان دانشگاه انجام شد سایت جدید این دانشگاه در 50 هکتار زمین درحال شناسایی است که بزودی سایت جدید دانشگاه درآن راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین افزود: 10 سال بود که نیروی انسانی به یک معضل اساسی دراین دانشگاه تبدیل شده بود که درنهایت با تدابیر مسئولان آن دانشگاه مشکل مزبور حل شد و در این خصوص آمادگی خود را برای جذب نیروهای تعدیل شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب تا پایان امسال در بخش خصوصی اعلام کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده درجذب نیروهای جدید به هیچوجه نقشی نداشته ام؛ گفت: نیروهای جدید بعد از سپری کردن مراحل قانونی وارد مجموعه شده اند.

راه اندازی 5 رشته جدید تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد/ جذب 20 رشته تحصیلی در دانشگاه بناب

باقری بنابی همچنین از ایجاد و راه اندازی 5 رشته جدید تحصیلی درمقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب خبرداد.

وی در عین حال به تعطیلی دانشکده های آب و برق دردولت قبلی اشاره کرد و افزود: براساس پیگیری های بعمل آمده و قولهای مسئولان و حمایت های دولت جدید نسبت به راه اندازی مجدد و احیاء دانشکده های آب و برق پیش بینی می شود از سال آینده این دانشکده در 20 رشته تحصیلی دانشجو پذیرش کند.

نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش دو رشته جدید کارشناسی و بازگشت سه رشته حذف شده در دانشگاه پیام نور مرکز بناب خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون ساختمان جدید فضای آموزشی در سه طبقه در این مرکز درحال احداث است و بزرگترین مجموعه ورزشی این دانشگاه نیز درآینده نزدیک درپیام نور بناب مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.

نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی همچنین به راه اندازی مجدد مرکز پرتودهی انرژی اتمی بناب اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه نیروهای این مرکز به اصفهان منتقل شده بودند، ضمن بازگشت مجدد نیروها، سایت پرتودهی شمال غرب کشور دراین مرکز راه اندازی و افزون بر40 میلیاردریال اعتبار نیز برای احداث این مرکز اختصاص یافته است.