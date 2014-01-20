نمایشگاه کتاب هم گرهی از مشکلات ناشران باز نکرد/ حذف یارانه کاغذ و عدم نظارت صحیح وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی هشتمین نمایشگاه کتاب استان گلستان هم تعداد بازدیدکنندگان افزیش نیافت و غرفه داران و ناشران از این شرایط ناراضی هستند. ناشرانی که به امید فروش و معرفی کتاب های خود به به استان گلستان سفر کرده بودند تا بتوانند با حضور در این نمایشگاه قسمتی از مشکلات خود را برطرف کنند.

کپی کتاب های پرفروش از سوی برخی افراد سوجو

یکی از ناشران حاضر در هشتمین نمایشگاه کتاب به خبرنگار مهر گفت: مشکلات ناشران بسیار گسترده است اما یکی از مشکلات عمده کتاب که اغلب کتابهای دانشگاهی با آن مواجه هستند کپی کتاب های پرفروش از سوی برخی افراد سوجو می باشد.

ابوذر زمانی ادامه داد: این مشکل برای ناشران دولتی بسیار گسترده تر است اما ناشران خصوصی نیز از این دغدغه مصونیت ندارند.

وی اضافه کرد: این افراد کتاب را مشابه همان کتاب ناشر چاپ کرده و گاهی با مبلغی گرانتر به خریداران عرضه می کند و چون خریداران به لحاظ فنی در چاپ اطلاعی ندارند به دلیل همانندی مطالب، به کتاب معرفی شده آن را خریداری می کنند.

زمانی اذعان داشت: هیچ نظارتی در این مبحث از سوی مسئولین وجود ندارد و مسئولین نیز با اطلاع از این مشکل آن را به صورت جدی پیگیری نکرده اند اما در صورت ادامه این روند، در دراز مدت شرایط نامساعدی را ناشران ایجاد خواهد شد.

کپی کتاب ها در شهرستان ها بیشتر رواج دارد

وی بیان داشت: کپی کتابهای ناشران در شهرستانهای دور افتاده بیشتر رواج دارد، برخی کتاب فروشی ها یک نسخه از کتاب را خریداری کرده و پس از تهیه کپی کتاب آن را در شهرستان مربوطه به متقاضیان ارائه می کنند.

این ناشر ادامه داد: در تهران نیز علی رغم اطلاع مسئولان از کپی برداری کتب پیگیری جدی به لحاظ قانونی برای این افراد انجام نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت پیگیری ناشر از کپی بردار کتاب و تحویل فرد به قانون، برخورد خاصی با شخص خاطی نمی شود و یا اینکه روند پرونده قضایی به قدری کند پیش می رود که ناشر از ادامه پیگیری قانونی منصرف می شود.

به گفته زمانی، عدم پیگیری جدی مسئولین سبب شده تا افراد کپی کننده کتاب روز به روز گستاخ تر شده و سطح فعالیت خود را گسترده تر نمایند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در همین نمایشگاه کتاب استان نیز تعدادی کتابهای کپی، که برای فروش در این نمایشگاه عرضه شده را مشاهده کرده ام.

ابوذر زمانی خاطر نشان کرد: رفع این مشکل همتی را از سوی قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاههای کشور می طلبد.

یکی دیگر از ناشران کتاب در خصوص قیمت کاغذ به خبرنگار مهرگفت: بحث حذف یارانه کاغذ مشکلی است که تمام رسانه ها نیز به آن پرداخته اند و اکنون قشر فرهنگی جامعه با آن مواجه هستند.

حذف یارانه کاغذ و فروش کتاب های دست دوم

حسین محمدی ادامه داد: حذف یارانه کاغذ، افزایش قیمت کتاب را به همراه دارد از این رو، تنها فشار مالی را خریداران کتاب متحمل می شوند زیرا کتاب فروش درصد مورد نظر خود را از فروش کتاب برداشته و ناشر نیز برای جلوگیری از ضرر، قیمت کتاب را افزایش می دهد.

وی یادآور شد: در برخی موارد خرید کتاب برای بعضی اقشار مثل دانشجویان نیاز است از این رو در تمام شهرهای کشور بازاری برای عرضه کتاب های دست دوم راه اندازی شده است.

محمدی اعلام داشت: راه اندازی بازار کتاب های دست دوم نیز سبب صدمه زدن به مولف می باشد چرا که مولف کتاب را برای استفاده یک نفر تدوین کرده است.

وی افزود: از سویی برای مصرف کنندگان کتاب نیز به لحاظ بالا بودن قیمت باید حقی قائل بود چراکه هم نیاز به تهیه کتاب داشته و هم هزینه های بالای کتاب نیز قدرت خرید را از آنها گرفته است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات، عدم نظارت وزارت ارشاد برای قیمت گذاری کتاب است، یعنی ناشران برای کتاب چاپ شده هر قیمتی را می توانند قائل شوند و این کمی به دور از انصاف است زیرا کتابهایی که متقاضی بیشتری دارند به تبع با قیمت گرانتری به بازار عرضه می شوند.

قیمت گذاری بر روی کتاب از سوی ناشران هیچ معیار خاصی ندارد

این ناشر تاکید کرد: قیمت گذاری بر روی کتاب از سوی ناشران هیچ معیار خاصی ندارد و این سبب شده 2 کتاب با یک موضوع و ناشران متفاوت 2 قیمت کاملا مختلف داشته باشند.

یکی دیگر از ناشران در گلایه از توزیع نامناسب کتاب در کتاب فروش ها گفت: در توزیع کتاب با مشکلات زیادی مواجه هستیم زیرا هر کتابفروشی با هر درصد سودی می تواند کتاب را به خریداران عرضه کند و در این بین هیچ نظارتی بر روی کار این افراد از سوی مسئولین مربوطه نمی باشد.

میثم اسلامی افزود: اتحادیه ای برای توزیع کتاب در سطح کشور وجود دارد اما هیچ نظارت جدی از سوی این اتحادیه ها بر روی فروش کتاب وجود ندارد.

وی خواستار توجه جدی مسئولین به این امر شد و افزود: نظارت بر روی فروش کتاب با قیمت یکسان در سراسر کشور به طور قطع در افزایش خرید مصرف کنندگان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

یکی دیگر از ناشران در خصوص خرید کتاب نهاد کتابخانه های عمومی استان در نمایشگاههای استانی گفت: در اغلب استانها نهاد کتابخانه های عمومی استان از ناشران حاضر در نمایشگاههای کتاب استان، کتاب خریداری میکنند اما در نمایشگاه کتاب استان گلستان تاکنون این مورد را مشاهده نکرده ام.

محمودعباسی ادامه داد: سیاست اغلب نهاد کتابخانه های استانها برای خرید کتاب از ناشران در نمایشگاههای استانی، ارائه تازه های نشر به سنین مختلف علاقه مند به کتاب می باشد که این امر تاکنون از سوی نهاد کتابخانه های استان گلستان انجام نگرفته است.

خرید کتاب از ناشران طی چند سال اخیر به دلیل مشکلات بودجه ای میسر نیست

مدیر کل نهاد کتابخانه های استان گلستان در توضیح این موضوع گفت: نهاد کتابخانه های استان، در سال 90 نزدیک به 100میلیون ریال کتاب از تازه های نشر خریداری میکرد اما متاسفانه به دلیل مشکلات بودجه ای در این سالها، طی چند سال اخیر خرید کتاب از ناشران میسر نیست.

سید حسن علوی اضافه کرد: اکنون نیز تعدادی کتاب از تازه های نشر خریداری می شود ولی متاسفانه به گستردگی در گذشته نمی باشد.

وی ادامه داد: اگر در سال جاری منابع مالی خوبی در اختیارمان قرارمی گرفت این کار را با جدیت بیشتری دنبال می کردیم از طرفی تازه های نشر از سوی نهاد کتابخانه های کشور نیز خریداری شده و به استانها فرستاده می شود و خرید مجدد نهاد کتابخانه های استان از تازه های نشر در نمایشگاه ممکن است سبب دوباره کاری شود.

وی در توضیح مشکلات مالی این نهاد گفت: تا این زمان از سال نهاد کتابهانه نه از منابع ملی و نه از منابع استانی هیچ بودجه ای دریافت نکرده ایم از این رو خرید کتاب با این شرایط برای ما اندکی دشوار است.