۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

یک کارشناس در گفتگو با مهر : 

فضای بین المللی سوریه در پی اقدامات وحشیانه معارضین به نفع اسد تغییر کرده است

یک کارشناس مسائل منطقه و خاورمیانه گفت: پس از حدود سه سال از عملیات نظامی و ارسال سلاح و اعزام مزدور ( حداقل 100 هزار نفر از 83 کشور!) و تاکید بر راهبرد نظامی ، این راهبرد به شکست رسیده و راهکار سیاسی جایگزین آن شده است ، یعنی اگر در ژنو 1 فقط 9 کشور بدون حضور سوریه جمع شده و تصمیماتی گرفتند ، امروز حدود 30 کشور قصد دارند با حضور سوریه و نمایندگان آن ، اجتماع  ژنو 2 را برقرار کنند. 

میر مسعود حسینیان ، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 و لغو آن گفت: سیرصعودی تثبیت و تحکیم وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی  ایران در منطقه و جایگاه آن در  صحنه بین الملل ، بعد از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد وبخصوص سفر موفق ریاست جمهوری به نیویورک و انجام دیدارهای مختلف و موفق با رهبران کشورهای مختلف و بدنبال آن موفقیت ایران در مسائل منطقه ای وبویژه جلوگیری از جنگ علیه سوریه در موضوع شیمیایی با همکاری روسیه و سپس مذاکرات موفق ایران با 5+1 و مذاکره با کشورهای غربی و توافق اخیر و... در مجموع توانسته است جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و صحنه بین الملل را هرچه بیشتر مستحکم کند .

وی افزود: این موضوع از طرف همسایگان با دونوع عکس العمل روبرو شد ، یکی موضع پذیرش واقعیت از سوی برخی کشورها مثل امارات ، قطر ، عمان و در نتیجه سفر وزیر خارجه امارات به ایران وسفر منطقه ای آقای ظریف و آقای لاریجانی به منطقه خلیج فارس و استمرار این سفرها به لبنان ، سوریه ، اردن و عراق و بالاخره مسکو در چند روز اخیر از سوی وزیر خارجه و تاکید تمام این کشورها به نقش سازنده ایران و لزوم حضور ایران در ژنو 2 و دیگری هم موضع منفی برخی کشورها و افزایش احساس رقابت سیاسی – اعتقادی با ایران  و در نتیجه بحث هایی همچون تبدیل شورای همکاری خلیج فارس به اتحادیه و یا حوادث لبنان و انفجار سفارت ایران توسط گروه عبدالله عزام به فرماندهی ماجد ماجد با وابستگی روشن آن به برخی قدرتهای منطقه ای.

حسینیان خاطرنشان کرد: لذا با توجه به موارد فوق شاهد هستیم که اخضر ابراهیمی ، دبیر کل سازمان ملل و بسیاری از کشورها خواهان حضور ایران درژنو 2 بودند اما برخی از کشورها بخصوص آمریکا برای حضور ایران شرط و شروطهایی می گذاشتند و موضع ایران نیز به روشنی بارها اعلام شدکه هیچ شرطی را برای حضور نمی پذیرد و تنها در صورت دعوت بدون شرط برای شرکت در این اجلاس ، در آن مشارکت خواهد کرد.

وی بیان کرد: به هرصورت در شرایط فعلی و عدم وحدت معارضه برای اعلام هیئت مشارکت کننده ، هنوز هم این نشست در ابهام قرار دارد  ، چرا که مشکلات سنگین وپیچیده سوریه بخصوص موضوع تکفیری ها و تندگرایان و تاثیرات آن در کشورهای منطقه و جهان و بخصوص کشورهای مبدا این اندیشه ، مسائلی نیست که در خلال یک اجلاس یک یا چند روزه به نتیجه برسد و حتما این نشست مقدمه ای برای نشستهای متعدد آتی خواهد بود .

این کارشناس مسائل منطقه  درباره روند تحولات سوریه با اشاره به اینکه این روند  را میتوان در دو بعد سیاسی و امنیتی تحلیل کرد ، گفت: در بعد میدانی و نظامی در مدت اخیر شاهد پیروزیهای متعدد ارتش این کشور در جبهه های مختلف و شهرهای این کشور بوده ایم که روند صعودی این حرکت ها از پیروزیها ی ارتش در القصیر و السفیر آغاز شده و ادامه یافت .

وی ادامه داد: متقابلا در جبهه مخالفین و معارضه شاهد اختلافات و درگیریهای گسترده هستیم که شکل گیری  ائتلافهای جدید ، درگیریها و کشتارهای داخلی بخصوص میان داعش (دولت اسلامی عراق و شام ) و جبهه اسلامی  ، تشکیل جبهه جدیدی  از سوی آمریکا و سعودی در مقابل داعش ( جالب اینست که گروه داعش بدست همین کشورها ایجاد شدو لکن قساوت قلب و انجام کارهای غیر انسانی و کشتار های وحشیانه زنان و کودکان ودریدن سینه ها و بدندان کشیدن قلبها ، سربریدن ها و بازی فوتبال با سرهای بریده و عدم رحم و مروت حتی نسبت به سایر گروه های معارضه و....که فضای عمومی جامعه را به نفع نظام حاکم سوریه میکشید ، آمریکا و عربستان را به این فکر واداشت که یک نیروی معارضه با افکار تند گرایانه کمتر افراطی با عنوان " الجبهه الاسلامیه " را در مقابل آن تقویت کنند که خود این امر به درگیری شدیدی میان آنها کشیده و صدها کشته بجا گذاشته است) و... شواهدی از این اختلاف در میان معارضه است.

حسینیان تصریح کرد: از سوی دیگر در جبهه سیاسی نیز دولت سوریه به موفقیتهای زیادی دست یافته است ، ازجمله خروج موفق از بحران جنگی که به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور از سوی غرب و بخصوص عربستان بشدت پیگیری می شد که با این موفقیت، تمام سیاست های حامیان منطقه ای معارضه و امیدهای ایشان به شکست انجامید و بدینگونه حداقل تا پایان عملیات  امحای مواد شیمیایی و 2014  بقای حاکمیت بشار را مورد تایید قرار دادند.

وی ادامه داد: همچنین پس از حدود سه سال از عملیات نظامی و ارسال سلاح و اعزام مزدور ( حداقل 100 هزار نفر از 83 کشور!) و تاکید بر راهبرد نظامی ، این راهبرد به شکست رسیده و راهکار سیاسی جایگزین آن شده است ، یعنی اگر در ژنو 1 فقط 9 کشور بدون حضور سوریه جمع شده و تصمیماتی گرفتند ، امروز بیش از 30 کشور قصد دارند با حضور سوریه و نمایندگان آن ، اجتماع  ژنو 2 را برقرار کنند،  ضمن اینکه عنوان اجلاس ژنو هم به نشست مبارزه با تروریزم تغییر کرده است.
 

