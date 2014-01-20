سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهلران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح دوشنبه در بازدید از مراکز خرید ذرت دانه در دهلران اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود 11 هزار و 500 هکتار از اراضی آبی تحت آبخور چاه های کشاورزی به کشت ذرت دانه ای اختصاص پیدا کرده است.

میرزایی افزود: پیش بینی می شود که از این سطح زیر کشت بیش از 70 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شود.

وی ادامه داد: ذرت دانه ای بعد از گندم و برنج از نظر تولید و ارزش غذایی در بین محصولات زراعی در رتبه سوم قرار گرفته است.

میرزایی تصریح کرد: افزایش سطح زیر کشت این محصول موجب دسترسی و خرید آسان مواد اولیه واحدهای مرغداری و کارخانه های بسته بندی علوفه ای شده است.

وی اضافه کرد: 14 مرکز خرید دولتی و خصوصی در شهرستان دهلران عملیات خرید محصول ذرت دانه ای کشاورزان را انجام می دهند.