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۳۰ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۲

میرزایی:

سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهلران افزایش یافت

سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهلران افزایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: در سال جاری سطح زیر کشت ذرت دانه ای در دهلران افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح دوشنبه در بازدید از مراکز خرید ذرت دانه در دهلران اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود 11 هزار و 500 هکتار از اراضی آبی تحت آبخور چاه های کشاورزی به کشت ذرت دانه ای اختصاص پیدا کرده است.

میرزایی افزود: پیش بینی می شود که از این سطح زیر کشت بیش از 70 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شود.  

وی ادامه داد: ذرت دانه ای بعد از گندم و برنج از نظر تولید و ارزش غذایی در بین محصولات زراعی در رتبه سوم قرار گرفته است.

میرزایی تصریح کرد: افزایش سطح زیر کشت این محصول موجب دسترسی و خرید آسان مواد اولیه واحدهای مرغداری و کارخانه های بسته بندی علوفه ای شده است.

وی اضافه کرد: 14 مرکز خرید دولتی و خصوصی در شهرستان دهلران عملیات خرید محصول ذرت دانه ای کشاورزان را انجام می دهند.

کد مطلب 2217422

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